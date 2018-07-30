Gmail'de Dropbox Eklentisi Nasıl Kullanılır?
Dropbox'un yeni Gmail eklentisini kullanarak epostalarınzdaki ek dosyaları daha kolay yönetin!
Artık Gmail'de Dropbox eklentisini yükleyerek ek dosyaları yönetmeniz mümkün. Bu yenilik, her iki hizmeti de kullanıyorsanız çok işinize yarayacak.
Gmail'de Dropbox eklentisini yüklediğinizde gelen kutunuzun sağ tarafında, Takvim, Keep ve Görevler kısmında yeni Dropbox öğesini görebiliyorsunuz. Burada Dropbox'a tıkladığınızda şu anki eposta ileti dizisinde bulunan ek dosyalar aranıyor ve buna göre bazı bilgiler sunuluyor. Bulunan dosyaları Dropbox'unuzda saklayabiliyor ve bu dosyalara farklı web tarayıcılarından ve platformlardan ulaşabiliyorsunuz. Dropbox, Gmail'den direkt olarak dosya paylaşma işlevini bu sene sunacak.
Epostayı her gün kullanıyorsanız, Dropbox'un Gmail eklentisi sayesinde eklentileri yönetmeniz daha kolay hale gelecek ve zamandan tasarruf edeceksiniz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın