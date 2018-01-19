Google Arts & Culture'dan Ciddi İhmal

Google Arts & Culture uygulamasının yüzünüze benzer tablo bulma özelliğinin Batı eserlerine çok ağırlık vermesi, rahatsızlığa yol açtı!

Google Arts & Culture'dan Ciddi İhmal

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