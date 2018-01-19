Google Arts & Culture'dan Ciddi İhmal
Google Arts & Culture uygulamasının yüzünüze benzer tablo bulma özelliğinin Batı eserlerine çok ağırlık vermesi, rahatsızlığa yol açtı!
Google'ın sanat ve kültür uygulaması Art & Culture, yapay zeka destekli ilginç bir özelliğe sahip. Uygulamaya bir portre fotoğrafınızı verdiğinizde, ünlü ve eski bir sanat eserinde yüzünüze benzeyen bir portre bulabiliyor. Ancak farklı kültür ve ırklardan bir çok kullanıcı, kendi kültürlerine ait eserlerin uygulamada az temsil edilmiş olmasından şikayetçi.
Uygulamanın veri tabanını büyük oranda Avrupalı ve Amerikalı sanat müzeleri oluşturduğu için, farklı ırk ve kültürlere ait kullanıcılar, kendilerine benzer karakter portreleri bulmakta zorlanıyor. İşin daha da kötü kısmı, veri tabanında farklı ırk ve kültürlerin az bulunması, yapa zekanın ırkçı gibi davranmasına sebep oluyor.
Örneğin yukarıda gördüğünüz tweet'te Asyalı bir kullanıcı uygulamayı kullandığında sadece 5 - 6 adet Asyalı insan portresi ile karşınaldığını söylüyor, ayrıca hiç birinin Asyalı olması dışında onunla bir benzerlik taşımadığının altını çiziyor. Buna benzer vakalar farklı azınlık ırklar için de geçerli.
Google'dan Michelle Luo, uygulamanın gelişmesini isteyen kullanıcıların sayısının çok yüksek olduğunu ve geri bildirimleri dikkatle dinledikleri söyledi. Ayrıca Dünyanın farklı bölgelerinde bulunan müze arşivlerini, uygulamanın veri tabanına bir an önce eklemeyi planladıklarını açıkladı.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın