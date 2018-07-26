Google, Drive'ın 1 Milyara Dayandığını Açıkladı!

Google'ın dosya depolama hizmeti Drive, şaşırtıcı bir kullanım seviyesine ulaştı!

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