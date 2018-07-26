Google, Drive'ın 1 Milyara Dayandığını Açıkladı!
Google'ın dosya depolama hizmeti Drive, şaşırtıcı bir kullanım seviyesine ulaştı!
Google, San Francisco'da düzenlediği Cloud Next Konferansı'nda bulut depolama servisi Google Drive hakkında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların arasında en çok dikkat çekeni ise Drive'ın 1 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşması oldu. Google'a göre 1 milyar çizgisi henüz aşılmış değil, ancak bunun bu hafta içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Google'ın Drive hakkında en son yaptığı açıklama Google I/O 2017'deydi ve arama motoru devi, Drive'ın 800 milyon aktif kullanıcı sayısını aştığını açıklamıştı. Bugüne geldiğimizde ise Google bir seneyi biraz aşkın süre zarfında 1 milyar rakamına ulaşmaya çok yakınlaştı.
Google, bulut depolama servisini Microsoft'un bulut depolama servisi olan OneDrive ile rekabet etmesi için başlatmış, kısa zamanda ise rakibinden daha az fiyata daha fazla özellik ve kapasite sunarak kullanıcı kitlesini genişletmişti. Bu yılın başında ise Google, Drive'a bir güncelleme niteliğinde olan Google One'ı duyurdu. Servis, yaklaşık 10 dolara 2TB depolama alanı sunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Google'ın bulut depolama alanındaki hamleleri bunlarla sınırlı değil. Google, ayrıca Microsoft'un Windows'a eklediği OneDrive entegrasyonuna karşılık olarak kişisel bilgisayar kullanıcılarına yönelik Backup and Sync yazılımını duyurdu. Arama devi, ayrıca kendi Pixel akıllı telefonlarını satın alan kullanıcılara da fotoğraf ve videolar için sınırsız depolama alanı sunarak kullanıcı sayısını arttırmayı başardı.
Doğan Kürşat Aktaş
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