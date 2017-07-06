Google Earth, Canlı Video Yayını Özelliği Kazandı

Sevilen harita uygulaması Google Earth, mekana göre canlı yayın özelliği sunmaya başladı!

Google Earth, Canlı Video Yayını Özelliği Kazandı

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