Google Glass, yeni formu ile geri dönüyor
Google Glass, yıllar süren sessizliğini bozdu ama bu seferki hedefi...
2015 yılında Google, Google Glass internet sitesinin kepenklerini indirmişti ve bu da firmanın her an yanınızda olan HUD (head-up display) görüşünün sonu gibi gözüküyordu. Ancak görünene göre Google sadece bu giyilebiliri kamu gözünden birkaç yıl uzaklaştırarak tekrar şekillendirmeyi ve kuruluşlar için tekrar sunmayı planlıyordu.
Google Glass Enterprise Edition artık Alphabet X tarafından tanıtılmış durumda ve kendisi ile ilgilenmeyen genel kamuyu hedeflemektense, muhtemelen daha fazla başarıya sahip olacağı işletmeleri hedeflemekte.
Google Glass Explorer Edition, en azından konsept olarak geleceği oran bir üründü: Her yerden ulaşabileceğiniz bir kişisel bilgisayar olarak çalışabilen bir HUD. Ne yazık ki bu ürün, amacının tam belirli olmaması, mahremiyet endişeleri, yüksek fiyat sorunları ve pek rahat olmayan bir tasarımı sebebiyle Google'ın ümit ettiği genel piyasa ilgisini oluşturamamıştı.
Ancak, her ne kadar genel kamu bu ürünle ilgilenmese de işletmeler ilgilenmekteydi ve Google, GE Aviation, Boeing DHL ve AGCO gibi ABD firmalarına Glass'ları sunmayı başarmıştı. Bu işletmeler, Glass'ları kendi çalışma ortamlarında pratik bir şekilde kullanmışlar ve çalışma verimliliğini arttırdığını belirtmişlerdi.
Google, artık bu firmaların geri bildirimi ile çalışma ortamları da düşünülerek güncellenmiş ve yeniden tasarlanmış durumda. Artık cihaz daha hafif ve giyildiği zaman çok daha rahat olmak için tasarlanmış durumda. Ayrıca cihaz artık daha uzun bateri ömrü, daha iyi bir kamera, daha hızlı Wi-Fi ve daha fazla işlemci gücüne sahip durumda.
Bunun yanı sıra, farklı firmalar Google ve geliştiricileri ile çalışarak özel uygumalar üretme imkanına sahipler ve Google Glass Enterprise Edition'dan farklı yollarda avantaj sağlayabiliyorlar.
Örneğin GE, bu gözlükleri çalışmaları sırasında öğretici video ve animasyonlar izleyebilen teknisyenlere vermekte ve böylelikle bir sonraki adım için bilgisayarlara yapılan ziyaretlerin zamanını azaltıyor.
DHL de depolarına Google Glass alarak tedarik zinciri sürecini hızlandırdı. Siparişlerin nereye yerleştirildiğini öğrenmek için sürekli olarak kağıtlara başvurmaktansa gereken bilgi gerçek zamanlı olarak gözlükten öğrenebiliyor. Görünene göre bu işlem de verimliliği %15 oranında arttırmıştı.
Sağlık alanında ise doktorlar, Augmedix'in uzaktan yazma uygulamasının hastalar hakkında notları almasını sağlayarak, hastaları ile daha fazla ilgilenebildiklerini ve ofis görevlerinin daha azaldığını belirtiyorlar.
Ancak bu yeni başarıya rağmen Google Glass'ın kamu kullanımı için yakın bir zamanda sunulması bekleniyor.
Levent Öztürk
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