Google Haritalar, Konumunuzu Akıllıca Paylaşacak!
Google Haritalar, konumunuz ile birlikte bu bilgiyi de paylaşarak olası endişelerin önüne geçmeyi planlıyor!
Google Haritalar üzerinden konum paylaşımı, uzun zamandır var olan bir özellik ve akıllı telefonunda Haritalar uygulaması yüklü olan kişiler arasındaki konum paylaşımını kolay ve pratik bir hale getiriyor. Ve şimdi Google, konum paylaşımı özelliğine oldukça akılcı bir yenilik getiriyor.
Bundan sonra konumunuzu Google Haritalar üzerinden paylaştığınızda uygulama ayrıca kalan şarj yüzdenizi de karşı tarafa gönderecek. Bu özellikle ilgili kodlar uygulamada Android Police tarafından bu yılın başlarında keşfedilmiş ve bir Google Haritalar Beta sürümü özelliği olmuştu. Şimdi ise bu özellik tüm kullanıcılara açıldı.
Güvendiğiniz kişilere o esnada bataryanızın neredeyse boş olduğu bilgisini de paylaşmanız, sonradan bir cevapsız arama yöneltmeleri durumunda yakınlarınızın sizin hakkınızdaki endişelerinin biraz da önüne geçebilir; bu yönden yeni özelliğin akılcı olduğu söylenebilir. Aynı zamanda telefonunuzun bataryasının dolu olduğu durumlarda ise yakınlarınız bunu bildikleri için güvende olduğunuzdan emin olmak adına harekete geçebilirler, bu yönden ise bu özellik hayat kurtarıcı olabilir. Bu küçük değişiklik güvenlik adına bu yüzden büyük bir potansiyel taşıyor. Bu yüzden kullanıcıların bu özelliği bilmedikleri veya tehlikeli olduğunu düşündükleri yerlere gitmeleri gerektiğinde kullanmalarını öneririz.
Bu özelliğin nasıl çalıştığını görmek isterseniz, Google Haritalar uygulamasını açıp uygulama menüsünden Konum Paylaşımı'na dokunun ve konumunuzu paylaşmak istediğiniz kişileri seçin.
Doğan Kürşat Aktaş
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