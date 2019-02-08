Google, ML desteği ile 100m spam daha durdurdu
Google, makine öğrenimi sayesinde ek olarak 100 milyon istenmeyen postayı daha engellediğini açıkladı!
Google'ın Gmail'i her ay 1.5 milyar insan tarafından kullanılıyor ve 5 milyon iş yeri, hizmeti G Suite'in bir parçası olarak kullanırken hizmeti en çekici yanlarından biri içerisinde yer alan güvenlik önlemleri olarak görülüyor.
Firma, makine öğrenimi (ML) kullanımı ile spam, phishing ve kötü amaçlı yazılımların (malware) %99.9'unun kullanıcıların gelen kutularına ulaşmasını engelleyebiliyor. Ancak Google'ın açık kaynaklı makine öğrenimi çerçevesi TensorFlow'u kullanılarak eklenen yeni önlemler ile arama devi her gün 100 milyon spam mesajı daha engellemeyi başardı.
Google, artık eskiden fark edilmesi çok zor olan spam kategorilerini de engelleyebiliyor. TensorFlow'u kullanarak gelen e-postaları tarayan firma, fotoğraf tabanlı mesajları, gizli içerikleri bulunan e-postaları ve gerçek trafik içerisine küçük boyutlu spamlar saklamaya çalışan yeni domain'lerden gelen mesajları engellemeyi de başarıyor.
ML, insanların fark edemeyecekleri kadar büyük veri gruplarındaki desenleri belirleyerek Google'ın spamları yakalamasına yardımcı oluyor. Ayrıca bu teknoloji sayesinde yeni spam taktiklerine uyum sağlamak ve her kişi için spamları özelleştirmek mümkün oluyor.
ML'in büyük ölçekte kullanılması hem karmaşık hem de zaman harcayan bir işlem olabiliyor ve bu yüzden de TensorFlow, ML kullanımını hem kolaylaştırmak hem de daha verimli hale getirmek için pek çok parça içeriyor. Bu parçalardan biri olan TensorFlow Extended (TFX), Google'ın ML hatlarını hızlı ve standart bir şekilde kullanmasına yardımcı olurken TensorBoard, model eğitim hatlarının izlenmesine ve yeni modellerin kullanışlılıklarını hızlı bir şekilde değerlendirmeye imkan tanıyor.
Aynı zamanda TensorFlow, farklı modellerin paralel bir şekilde eğitimlerine ve denenmelerine de imkan tanıyan esnekliği de sağlıyor. Bu da işletmelerin en verimli yaklaşımı hızlı bir şekilde geliştirmelerine ve denemelerine imkan tanıyor.
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