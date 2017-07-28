Google Play Music ve YouTube Red Birleşebilir!
YouTube Red ve Google Play Music, sürpriz bir kararla birlikte birleşerek ilginç bir deneyime imza atabilir!
Google'ın müzik hizmetlerinin sayısının kontrolden çıkmak üzere olduğunu düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Google Play Music, YouTube Music, YouTube Red'in hangisi daha avantajlı, hangisinde daha çok şarkı var?
Bu soruları cevaplamakta zorlanan bir tek siz değilsiniz. Google'ın üst seviye yöneticilerinden birinin kafasını kurcalamaya başlayan bu durum, yakın gelecekte bir çözüme ulaşabilir.
Google'ın müzik dünyasına açılan ismi Lyor Cohen, firmanın müzik hizmetlerinin birbirine çok benzediğini düşünüyor. Cohen'in çözümü ise bu hizmetleri YouTube ve müzik akış dünyasını kapsayan tek bir süper-hizmet altında birleştirmek. Cohen'in planları New York'taki New Music Seminar'da ortaya çıktı. The Verge'ün iddiasına göre Cohen, YouTube Red'in müzik kullanıcıları arasında neden çok popüler olmadığına dair bir soruya şu cevabı verdi:
"Önemli olan şey YouTube Red ve Google Play Music'i birleştirip, yalnızca bir teklif sunmak."
Google'ın Cohen'in planlarını henüz onaylamadığını, Cohen'in daha çok kendi sorunları hakkında konuştuğunu belirtmekte fayda var. Google'ın The Verge'e yaptığı açıklamaya göre herhangi bir değişiklik yapılması halinde kullanıcılar, bu konuda önceden bilgilendirilecekler. Google, şu an hiçbir değişikliğin olmadığını ve değişiklikten önce bolca uyarı yapacağını önemle vurguluyor.
Zeynel A. Öztürk
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