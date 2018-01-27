Google'a Yeni Kardeş Geldi: Chronicle

Google'ın ana firması Alphabet, yeni şirketi Chronicle'ı resmi olarak duyurdu. Peki Chronicle, bizlere hangi hizmetleri sunmak için kuruldu?

Google'a Yeni Kardeş Geldi: Chronicle

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