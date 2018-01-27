Google'a Yeni Kardeş Geldi: Chronicle
Google'ın ana firması Alphabet, yeni şirketi Chronicle'ı resmi olarak duyurdu. Peki Chronicle, bizlere hangi hizmetleri sunmak için kuruldu?
Alphabet'in Moonshot bölümü X, projelerinden birini ayırarak Chronicle adlı yeni bir siber güvenlik firması kurmaya karar verdi. Meltdown ve Spectre gibi Google'ın Project Zero ekibi tarafından bulunan açıklıklarla dolu bir dönemde, WannaCry ve Petya gibi fidye yazılımları ile yapılan saldırıların yaşandığı bir yılın ardından, bu duyuru için daha iyi bir zaman olamayacağı kesin.
Hafta içinde yayınlanan bir blog yazısında Chronicle'ın CEO'su ve Symantec'in eski COO'su Stephen Gillet, firmasının "güvenlik ekiplerinin etkisi ve hızını 10 katına çıkartmak" istediklerini belirtti. Her ne kadar bu hedefe nasıl ulaşılacağının detaylarını açıklamasa da, Chronicle'ın "daha önce bulması çok zor ve pahalı olan güvenlik sinyallerini yakalamayı (güvenlik ekipleri için) çok daha kolay, daha hızlı ve daha verimli hale getireceğini" söyledi.
Bu hedef çok zor gibi gözükse de, aslında gerçekte o kadar da uzakta değil. Gillet tarafından belirtildiği üzere Chronicle şimdiden Alphabet tarafından sağlanan "hızlı, güçlü ve ölçeklendirilebilir altyapı" gibi önemli kaynaklara sahip durumda. Bunların arasında Google tarafından 2012 yılında satın alınan kötü amaçlı yazılım bilgi platformu VirusTotal'a erişim imkanı da bulunmakta ve belki de en önemlisi, Alphabet gibi devasa bir firmanın sağlayabileceği kaynak desteğine sahip.
Son olarak da Chronicle şimdiden bazı Fortune 500 firmaları ile beraber çalışıyor ve yeni bir siber-güvenlik bilgi platformunun erken alfa programına başlanmış durumda...
Levent Öztürk
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