Google'dan Android'e Yeni Bluetooth Standardı!
Google'In piyasadaki Android'li cihazları da destekleyen yeni "Fast Pair" standardı, Bluetooth ile cihaz eşleştirmeyi böyle hızlandırıyor!
Google'ın geliştirdiği "Fast Pair" adlı yeni Bluetooth bağlantı standardı, Android'li cihazların bu standardı destekleyen aksesuarlarla hemen eşleşmesini sağlıyor.
Android Marshmallow veya üzerini kullanıyorsanız, Fast Pair için yeni bir telefona ihtiyacınız yok. Fast Pair desteği, bu telefonlara Google Play Hizmetleri 11.7 güncellemesinin bir parçası olarak gelecek ve böylece çok sayıda cihaz, yeni işlevi destekler hale gelecek.
Yeni işlev ile iki cihazı eşleştirmek için telefon veya tablette Bluetooth ve konum özelliklerini açmanız yeterli. Yakında Fast Pair destekli bir cihaz keşfedildiğinde telefon veya tablet, eşleştirmeyi başlatmak için otomatik olarak bir uyarı gösteriyor. Yeni teknolojinin dezavantajı ise bu standardı destekleyen cihazlara ihtiyaç duyması. Bu yüzden piyasadaki Bluetooth kulaklıklar, giyilebilir teknolojiler ve diğer cihazlar, üreticisi tarafından yeni bir firmware ile güncellemedikçe Fast Pair'i desteklemeyecekler.
Google'a göre Fast Pair'i şu an destekleyen cihazlar, Google Pixel Buds ve Libratone's Q Adapt On-Ear kulaklıklar. Plantronics Voyager 8200 serisi kablosuz kulaklıklar da piyasaya sürüldüklerinde teknolojiyi destekleyecekler.
Zeynel A. Öztürk
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