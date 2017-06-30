Google'dan Yeni Veri Kullanımı Takip Uygulaması!

Google, mobil veri kotasını takip etmekte sorun yaşayanlar için ortaya yeni bir uygulama çıkardı! İşte Triangle...

Google'dan Yeni Veri Kullanımı Takip Uygulaması!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
Kampanya!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
CPU-Z ile işlemcinizi anında öğrenin!
iPhone 10 Yaşında! İşte Dünden Bugüne Tüm iPhone'lar
Windows 10 S'i de Hack'lediler!
Samsung Flow Nihayet Tüm Windows 10'lu PC'lere Geldi!
Galaxy Note 8'den Bir Yeni Sızıntı Daha!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir