Google'dan Yeni Veri Kullanımı Takip Uygulaması!
Google, mobil veri kotasını takip etmekte sorun yaşayanlar için ortaya yeni bir uygulama çıkardı! İşte Triangle...
Veri kotanızı doldurup interneti kapatmak zorunda kalmak gerçekten sinir bozucu bir durum. Bunu daha da sinir bozucu yapan bir şey varsa, o da verileri tüketenin arka planda çalışan uygulamalar olması.
Google, veri tüketimine dikkat eden Android kullanıcıları için yeni deneysel uygulaması Triangle'ı ortaya çıkardı. Şu an Filipinler'de test edilen uygulama, tam olarak ne kadar veri kullandığınızı ve hangi uygulamaların en çok veri tükettiğini gösteriyor. Triangle, "Veri Tasarrufu" işlevi sayesinde istenmeyen veri kullanımını kapatabiliyor veya belirli uygulamalara 10 veya 30 dakika erişim sunabiliyor (böylece uygulamalar veriyi zaman içinde tüketmiyor).
Android'de uygulamaların veri kullanımını Triangle olmadan, Ayarlar üzerinden görmek zaten mümkün. Ancak uygulama, tüm bilgileri bir araya toplayarak erişimi kolaylaştırıyor.
Filipinler'deki önde gelen iki hizmet sağlayıcı olan Globe veya Smart'ın ön ödemeli üyeleri, uygulama içerisinde ilginç bir işleve daha erişim sağlıyorlar. Bu işlev, kalan ön ödemeli veri miktarını kontrol etmeye ve hatta verileri geri kazanmaya izin veriyor. "Ücretsiz" verinin nasıl çalıştığı ise şu an için tam olarak bilinmiyor.
Filipinler dışındaki kullanıcılar, Triangle'ı APK Mirror üzerinden indirip deneyebiliyorlar. Uygulamadaki bazı işlevlerin her bölgede çalıştığı söyleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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