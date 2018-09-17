Google'ın Hatası Batarya Ayarlarını Değiştirdi
Google'ın küçük bir hatası, Android kullanan telefonların ayarlarını kendiliğinden değiştirdi!
Bazı Android kullanıcıları son günlerde cihazları ile ilgili tuhaf şeyler olduğunu fark ettiler.
Kullanıcıların yaşadığı aksaklıklar arasında uygulamaların arka planda çalışmaz hâle gelmesi, konum servislerinin ekran kilitliyken çalışmayı durdurması ve bildirimlerin oldukça geç gelmesi gibi sinir bozucu şeyler de var. Bunun sebebi ise Google tarafından yapılan bir hataya dayanıyor.
Şirketin Pixel modeli cihazlarını geliştiren Pixel Team tarafından Reddit üzerindeki bir gönderiye yapılan yorumda "bir testin belirlenenden fazla kullanıcıyı etkilediği" ifadesi yer alıyor. Google'ın yaptığı test, cihazların bataryaları doluyken bile güç tasarrufu modunu otomatik olarak açmasına neden oluyor. Bu ise telefonun arka plan işlemlerini kısıtlamasını sağlıyor.
Güncellemenin sadece Google'ın test cihazlarına yayınlanması planlanıyordu ancak değişiklik beklenenden farklı olarak birçok Android Pie kullanıcısının cihazlarını da etkiledi. Google , yaptığı bu hatadan sonra güncellemeyi geri çevirerek etkilenen kullanıcıların pil tasarrufu ayarlarını normale çevirdi. Batarya tasarrufu özelliğinin açık kalmasını isteyen kullanıcıların ise ayarlardan batarya tasarrufu kısmında bunu tekrar düzeltmesi gerekecek.
Android Police'e göre bu hatadan etkilenen akıllı telefonların arasında Android Pie veya Android Pie Beta sürümünü çalıştıran Google Pixel, One Plus 6, Essential Phone ve Nokia 7+ modelleri yer alıyor.
Bu gelişme sonrasında hatırlatmak gerekiyor ki Google ve Apple bazı durumlarda cihazları uzaktan güncelleme yüklemeye veya ayarlarında değişiklik yapmaya zorlayabiliyor. Örnek olarak Apple, bu sayede App Store üzerinde bir zararlı uygulama tespit edilmesi durumunda bu uygulamayı kullanıcıların cihazlarında devre dışı bırakabiliyor.
Google'ın ise yapılan bu hatanın çok daha ciddi bir sonuca varmaması açısından şanslı olduğunu söylersek yanılmış olmayız. Başka kodları hedef alacak bir hata, kullanıcıların cihazlarında veri kaybına dahi sebep olabilirdi. Bunun yanında bildirimlerini alamayan ve konum servislerini kullanamayan birçok kullanıcının bu deneyimlerini oldukça sinir bozucu bulmuş olabilmeleri de oldukça olası.
Doğan Kürşat Aktaş
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