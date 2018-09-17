Google'ın Hatası Batarya Ayarlarını Değiştirdi

Google'ın küçük bir hatası, Android kullanan telefonların ayarlarını kendiliğinden değiştirdi!

Google'ın Hatası Batarya Ayarlarını Değiştirdi

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