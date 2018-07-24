Google'ın Yeni Uygulama Tasarımı Göründü!
Google'ın yakın gelecekte geçeceği yeni uygulama tasarımları, bir videoda göründü!
Vimeo'da paylaşılan (ve kısa süre sonra izlenemez hale gelen) bir video, Gmail, Fotoğraflar, Haritalar gibi Google uygulamalarının gelecekteki tasarımlarından ipuçları verdi.
Grafik tasarımcıları Adam Grabowski ve Nicolo Bianchino tarafından paylaşılan video, gelecekteki tasarımların en son halini yansıtmıyor ancak Material Design'da yapılması planlanan değişiklikleri, yeni animasyonları görebiliyoruz.
Google'ın tasarımcılarından Liam Spradlin'in Twitter'da yaptığı şu paylaşım, videonun gerçek olduğunu doğruladı:
"Bu videoyu internette görmek heyecan verici - Google Material'ın arkasında inanılmaz derecede çalışma ve düşünce var. Ve (Google Material) Google ürünlerinde henüz görünmeye başladı."
Videonun tam olarak neden yayından kaldırılıp "özel" yapıldığı bilinmiyor ancak firma, henüz son haline ulaşmamış bir tasarım hakkında çıkabilecek tartışmaları engellemek istemiş olabilir. Yeniliklerin bizlere ne zaman ulaşacağı henüz açıklanmadı ancak bu senenin ilerleyen aylarında gelmesini bekleyebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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