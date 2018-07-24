Google'ın Yeni Uygulama Tasarımı Göründü!

Google'ın yakın gelecekte geçeceği yeni uygulama tasarımları, bir videoda göründü!

Oynat Google'ın Yeni Uygulama Tasarımı Göründü Google'ın yakın gelecekte geçeceği yeni uygulama tasarımları, bir videoda göründü!

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