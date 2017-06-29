Görünmez Web'i Arayan 6 Arama Motoru!
Web'in Google, Bing gibi arama motorlarına görünmeyen kısmını arayan özel arama motorlarını sizin için sıraladık!
İnternetin arama motorları tarafından taranmayan kısmı "Görünmez Web" (veya Deep Web) olarak anılıyor. Çoğumuz Google ve Bing'in her şeyi gördüğünü sanıyor ancak arama motorları bu kadar büyük güçlere sahip değiller.
Arama motorları, bağlantıları takip ederek sayfaları dizinlerine kaydediyorlar. Belirli bir sorgu sonucu üretilen dinamik sayfalar, parola korumalı sayfalar veya kurumlara ait özel ağlardaki sayfalar ise çoğu zaman arama motorlarının erişimi dışında kalıyor.
Ancak tüm bunlar, görünmez web'e hiç ulaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Sadece doğru araçları kullanmanız gerekli. İşte bu araçlardan bazıları.
1. WWW Virtual Library: Web'in mucidi Tim Berners-Lee tarafından başlatılan ve en eski katalog olarak kabul edilen bu sayfa, ilginç olsa da görünmez web kaynaklarını da içeriyor.
2. Science.gov: Bilimsel arama motoru, 60 veritabanında ve 2.200 bilimsel web sitesi içerisinde arama yapabiliyor. Bu siteler, en son araştırma ve geliştirme sonuçlarını içeriyor.
3. Directory of Open Access Journals: Bu arama motorunda herkese açık olan akademik belgeleri aratabiliyorsunuz. DOAJ içerisindeki makaleler, sıkı bir kalite kontrolünden geçiyor. Sitede şu an 9000'in üzerinde dergi ve her konuda neredeyse 2,5 milyon makale bulunuyor.
4. Voice of The Shuttle: Voice of The Shuttle, edebiyat okuyanların ilgisini çekebilir. Site edebiyat, kültür ve beşeri bilimlerle ilgili zengin kaynaklara sahip.
5. Infoplease: Bu çevrimiçi ansiklopedi, ilk olarak 1938'de bir radyo yayını olarak ortaya çıktı. Siteyi kullanarak elektronik dergilere, yıllıklara, elektronik kitaplara, mesaj panolarına, eposta listelerine, çevrimiçi kart kataloglarına, makalelere ve araştırmacılara ait dizinlere ulaşabilirsiniz.
6. WorldCat: 170 ülkedeki 72.000 kitaplığı arayan bu arama motoru, istediğiniz araştırmayı, kitabı, tezi, videoyu, çokluortam içeriğini ve hatta müze eserlerini bulmanıza yardımcı olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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