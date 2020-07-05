Küresel ısınmanın bir nedeni daha ortaya çıktı! Kunduz istilası....

Alaska'nın kunduzları iklim değişikliğinden yararlanıyor ve hızla yayılıyor. Araştırmalar hayvanların daha önce hiç bulunmadıkları tundra bölgelerine akın ettiğini gösteriyor. Uluslararası Amerikan-Alman araştırma ekibi bu durumun permafrost toprakların çözülmesini hızlandırabileceğini ve bu nedenle iklim değişikliğini yoğunlaştırabileceğini söylüyor.
Bilim insanları kunduzların baraj inşa ederek buzulların erimesine neden olduğunu ve sera gazı emisyonunu arttırdığını belirtti. İki yıl önce, Alaska Üniversitesi (UA) ve Almanya'nın Alfred Wegener Enstitüsü'nden (AWI) bir ekip, Alaska'nın 18.000 kilometrekarelik bir bölümünde yaşayan Kuzey Amerikalı kunduzların sadece beş yıl içinde 56 yeni göl oluşturduğunu hesapladı.
Araştırmacılar Alaska'daki iki bölgedeki kunduz aktivitesini izlemek için uydu verilerini incelediler ve bulduklarına şaşırdılar. Fotoğraflarda, kunduzların nehir ve göl kenarında inşa ettikleri baraj alanının 2002'de 0,4 hektar iken, 2019 yılında bu miktarın 3,7 hektara çıktığı görülüyor. Bununla birlikte, 2002 yılında eriyen buzul miktarı 1,6 hektarken, 17 yılda eriyen alan 3,9 hektara yükseliyor.
17 yıllık çalışma süresi boyunca Kotzebue bölgesindeki toplam su alanının % 8,3 oranında büyüdüğü ve bu büyümenin üçte ikisinin kunduzlardan kaynaklandığı düşünülüyor. Ayrıca, Kuzey Kutbu'nun diğer bölgelerinde de benzer durumların olduğundan şüpheleniliyor.
Çalışmanın yazarlarından Dr. Ingmar Nitze, "Kunduzların çok hızlı bir şekilde yayılabildiğini biliyorduk. Eskiden donmuş halde bulunan göller, şu anda kunduzların yaşamı için oldukça elverişli yaşam koşulları sağlıyor. Ayrıca, kunduzları avlayan türlerin sayısı da azaldı. Tüm bunlar onların üremesi için harika bir ortam sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Nitze permafrostun geleceğini tahmin etmek isteyen herkesin, kunduzları akılda tutması gerektiğini söyledi.
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