Küresel ısınmanın bir nedeni daha ortaya çıktı! Kunduz istilası....

Bilim insanlarının ortaya koyduğu yeni bir araştırma herkesi şaşırttı. Araştırmaya göre kunduz istilası Arktik'teki buzul erimesini hızlandırıyor ve sera gazı emisyonunu artırıyor. İşte araştırmanın detayları...

Küresel ısınmanın bir nedeni daha ortaya çıktı! Kunduz istilası....

Alaska'nın kunduzları iklim değişikliğinden yararlanıyor ve hızla yayılıyor. Araştırmalar hayvanların daha önce hiç bulunmadıkları tundra bölgelerine akın ettiğini gösteriyor. Uluslararası Amerikan-Alman araştırma ekibi bu durumun permafrost toprakların çözülmesini hızlandırabileceğini ve bu nedenle iklim değişikliğini yoğunlaştırabileceğini söylüyor.

Bilim insanları kunduzların baraj inşa ederek buzulların erimesine neden olduğunu ve sera gazı emisyonunu arttırdığını belirtti. İki yıl önce, Alaska Üniversitesi (UA) ve Almanya'nın Alfred Wegener Enstitüsü'nden (AWI) bir ekip, Alaska'nın 18.000 kilometrekarelik bir bölümünde yaşayan Kuzey Amerikalı kunduzların sadece beş yıl içinde 56 yeni göl oluşturduğunu hesapladı.

Araştırmacılar Alaska'daki iki bölgedeki kunduz aktivitesini izlemek için uydu verilerini incelediler ve bulduklarına şaşırdılar. Fotoğraflarda, kunduzların nehir ve göl kenarında inşa ettikleri baraj alanının 2002'de 0,4 hektar iken, 2019 yılında bu miktarın 3,7 hektara çıktığı görülüyor. Bununla birlikte, 2002 yılında eriyen buzul miktarı 1,6 hektarken, 17 yılda eriyen alan 3,9 hektara yükseliyor.

17 yıllık çalışma süresi boyunca Kotzebue bölgesindeki toplam su alanının % 8,3 oranında büyüdüğü ve bu büyümenin üçte ikisinin kunduzlardan kaynaklandığı düşünülüyor. Ayrıca, Kuzey Kutbu'nun diğer bölgelerinde de benzer durumların olduğundan şüpheleniliyor.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Ingmar Nitze, "Kunduzların çok hızlı bir şekilde yayılabildiğini biliyorduk. Eskiden donmuş halde bulunan göller, şu anda kunduzların yaşamı için oldukça elverişli yaşam koşulları sağlıyor. Ayrıca, kunduzları avlayan türlerin sayısı da azaldı. Tüm bunlar onların üremesi için harika bir ortam sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Nitze permafrostun geleceğini tahmin etmek isteyen herkesin, kunduzları akılda tutması gerektiğini söyledi.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 9 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda televizyon, aksiyon kamerası fırsatı
BİM 10 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda drone, akıllı bileklik ve daha birçok ürün...
La Casa De Papel 5. sezon belli oldu mu? La Casa De Papel 5. sezon tüyoları!
Heyecanla beklenen Dark 3. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte Dark 3. sezon ilk yorumlar
Günün En çok Okunanları
4 Temmuz 2020 Türkiye'de Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları
İşte Telefonunuzu Çaldırırsanız İlk Yapmanız Gerekenlerin Listesi
Bu Kara Delik, Her Gün Bir Güneş Kütlesi Yiyor
Çok az kişi fark ediyor! Filmlerde fark etmesi imkansız en gizli ayrıntılar
Araştırmacılardan "Okyanusa Atılan Ölü Timsah" Deneyi!

 

 