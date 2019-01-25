Güncellenmeyen Programların Getirdiği Tehlike
Araştırmaya göre PC kullanıcıları, yüklü programları güncellemeyerek kendilerini tehlikeye atıyorlar!
- Levent Öztürk
Avast'ın yeni bir araştırması, Dünya genelinde yüklü olan PC uygulamalarının yarısından fazlasının (%55) güncel olmadığını ve hem kullanıcılarını hem de kişisel verilerini güvenlik risklerine karşı savunmasız bırakıyor.
Firmanın PC Trends Reports 2019'unun (2019 PC Akımları Raporu) bulduğuna göre kullanıcılar, güvenlik güncellemelerini yüklemeyerek ve popüler uygulamaların eski sürümlerini PC'lerinde tutarak kendilerini hacker'lara karşı daha savunmasız bırakıyorlar ve güncel olmayan bu popüler uygulamalar listesinin başında Adobe Shockwave (%96), VLC Media Player (%94) ve Skype (%94) yer alıyor.
Avast bu raporu toplamak için küresel çapta 163 milyon cihazdan anonim verileri kullandı ve bu bilgilerin yanı sıra firma, Windows 10'un artık küresel olarak PC'lerin %40'ında yüklü olduğunu ve hızla Windows 7'nin elinde tuttuğu %43 payına yaklaştığını buldu.
Ancak yaklaşık her altı Windows 7 kullanıcısından biri (%15) ve her 10 Windows 10 kullanıcısından biri (%9) artık Microsoft tarafından desteklenmeyen eski sürümleri kullanmaktalar.
Avast'ın Başkanı Ondrej Vicek'in açıklamasında çoğu kişinin telefonlarını sıklıkla değiştirdiklerine ancak PC'lerini daha uzun süre ellerinde tuttuklarına değindi. Vicek'in belirttiği üzere akıllı telefonların sürekli olarak değiştiriliyor olması, ancak bilgisayarların ortalamada altı yıl gibi uzun bir süre boyunca kullanılması, güvenlik için daha fazla çalışılması gerektiği anlamına geliyor.
PC kullanıcıların artık saf güç yerine hareketlilik ve esnekliği tercih etmelerinden dolayı Windows ile çalışan dizüstü bilgisayar, tablet ve 2'si 1 arada (2-in-1) bilgisayarların popülerliği giderek artmakta. Mobil sistemlere geçilmesi, yüklü uygulamaların da popülerliklerini değiştirdi ve 2018 yılında Google Chrome, %79 oranından sadece 12 ay içerisinde %91'e ulaştı.
Diğer popüler PC uygulamalarının arasında ise Adobe Acrobat Reader (%60), WinRar (%48), Microsoft Office (%45) ve Mozilla Firefox (%42) bulunuyor. Microsoft Office en fazla kullanılanılan dördüncü uygulama olsa da, aynı zamanda güncel olmayan uygulamalar listesinde de yer alıyor ve kullanıcıların %15'i artık resmi olarak desteklenmeyen Enterprise 2007 sürümünü kullanıyor.
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