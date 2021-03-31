"Güneş'i Örtmek" Mümkün mü; Mümkün Olsa Bile Ne Kadar Riskli?

ABD Ulusal Bilimler, Mühendislik ve Tıp Akademisi (NASEM), iklim krizine çözüm bulmak için güneş jeomühendisliğinin potansiyelini araştırmak amacıyla bir araştırma programı oluşturulması çağrısında bulundu. İklim değişikliğine karşı "birinci savunma hattının" emisyonları düşürmek olduğu kabul edilse de, bu hedefe ulaşılamamasının Güneş ısısını düşürmek için daha aşırı önlemler gerektirebileceği belirtiliyor.
NASEM, yeni yayınlanan bir raporda, Güneş jeomühendisliğinin atmosferin uzaya geri yansıttığı Güneş ışığı miktarını artırarak veya giden termal radyasyonun hapsedilmesini azaltarak ısınmayı ılımlı hale getirme girişimlerini ifade ettiğini söylüyor. Buna bir şekilde Güneş'i bloklamak veya Güneş ışığını perdelemek de denebilir.
Ancak, böyle bir yaklaşımın henüz bilinmeyen bir dizi yan etki yaratması muhtemel olduğundan, akademi ABD'yi Güneş jeomühendisliği teknolojilerinin daha geniş etkisini değerlendirmek için bir araştırma programı oluşturmaya çağırıyor.
Bu nedenle, NASEM'in bu aşamada henüz bu tür müdahalelerin iklim değişikliğine bir çözüm olarak uygulanmasını önermediğini kabul etmek önemli. Bunun yerine, artıları araştırmak için 100 ila 200 milyon dolarlık bir başlangıç yatırımı isteniyor.
Politika yapıcıların gelecekteki iklim stratejilerini tasarlarken teknolojiyi dikkate alıp almayacaklarını belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla Güneş jeomühendisliğinin eksileri ve artıları bu program çerçevesinde araştırılacak.
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