"Güneş'i Örtmek" Mümkün mü; Mümkün Olsa Bile Ne Kadar Riskli?

Uzmanlar, Güneş ışığını perdelemenin, başka bir deyişle "Güneş'i örtmenin" iklim değişikliğini önleyebileceğini söylüyor. Ancak bu yöntemin taşıdığı risklerin araştırılması gerekiyor.

"Güneş'i örtmek" mümkün mü?

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