Gürültü İptal Eden AirPods Gelebilir
Apple iddiaya göre çevresel gürültüyü iptal eden kulak üstü AirPods'u 2019'da piyasaya sürecek.
Yeni rapora göre Apple 2019'da büyük adımlar atarak ses donanımında önemli yeniliklere gidecek. Kulak üstü AirPods ive yeni HomePOd ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Bloomberg'e göre yeni AirPods gürültü iptal etme, su geçirmezlik ve daha uzun bir kablosuz menzil ile kablosuz kulaklıkların çitini yükseltecek. Cihazın suya dayanıklı olması, yağmur ve tere dirençli olacağı ama yine de yüzmeye uygun olmayacağı anlamına geliyor.
Apple ayrıca yeni AirPods içinde bazı biyometrik algılayıcılar da yerleştirmek istiyor, bunların arasında en önemlisi kalp ritmi ölçer olabilir.
Tüm bu özellikler aslında AirPods 2 değil AirPods 3 için saklanıyor olabilir. Bu yıl içerisinde AirPods kablosuz şarj kılıfı ve AirPower kablosuz şarj matının gelmesi bekleniyordu. Bugün yayınlanan rapor AirPods 2'nin yeni bir çiple (büyük ihtimalle W2), ayrıca eller-serbest Siri aktivasyonu desteği ile geleceği iddia ediliyor.
Görünüşe bakılırsa Apple nihayet Bose ve Sennheiser'a rakip kulak üstü kulaklık ürünü piyasaya sürmeyi planlıyor.
Gelecek yılın ilk yarısında yeni bir HomePod da görebiliriz. Bugünkü rapora ekli HomePod 2 ile ilgili hiçbir ayrıntı yoktu, ancak daha önce Apple'ın Beats markalı bir HomePod üzerinde çalıştığı ya da en azından pahalı HomePod akıllı hoparlörden daha ucuz bir şey üzerinde çalıştığını duyduk.
Ali Ruhi Öztürk
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