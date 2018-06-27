Gürültü İptal Eden AirPods Gelebilir

Apple iddiaya göre çevresel gürültüyü iptal eden kulak üstü AirPods'u 2019'da piyasaya sürecek.

Gürültü İptal Eden AirPods Gelebilir

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