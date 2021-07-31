HarmonyOS, Akıllı Cihazların Geleceğinde Yeni Bir Sayfa Açıyor

Akıllı cihazlar için yeni nesil bir işletim sistemi olan HarmonyOS, farklı türdeki cihazların bağlanması ve iş birliği yapması için ortak bir dil sağlayarak kullanıcılara daha rahat, sorunsuz ve güvenli bir deneyim sunuyor.