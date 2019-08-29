Harvard Öğrencisi, Arkadaşlarının Gönderileri Yüzünden Sınır Dışı Edildi!
Sosyal medyada arkadaşlarınızın yazdıkları bile, başınıza iş açmak için yeterli olabiliyor. En azından bu olayda durum, tam olarak bu!
ABD'nin vize başvurusu yapanların sosyal medya hesaplarını takip etmesinin masum insanları olumsuz etkileyeceğini düşündüyseniz, elbette haklıydınız. ABD'li yetkililer, yeni Harvard öğrencisi Ismail Ajjawi'yi arkadaşlarının gönderileri nedeniyle sınır dışı etti.
Ajjawi kendi gönderilerinde politik görüşlere yer vermediğini söylüyor, ancak arkadaşlarının "ABD'ye karşı görüşlee sahip olduğu" belirtiliyor. Ajjawi'nin bu arkadaşlarıyla iletişim içinde olup olmadığının bile önemi yok, çünkü Gümrük ve Sınır Soruma öğrencinin vizesini hava alanındaki mülakat esnasında iptal etti.
Ajjawi, bir yetkilinin laptopun ve telefonun kilidini açmasının ve aramaya izin vermesinin istendiğini, sosyal medyadaki arkadaşlarıyla ile ilgili sorular yöneltilmeden önce cihazların beş saat yetkililerde kaldığını söylüyor. Öğrenci, vize kararını geri döndürmek için avukatıyla mücadele verecek.
Bu olay bir ilk değil. Amerikan-Arap Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi, Arap ve Müslüman öğrencilerin "farklı seviyede" bir şüpheyle ve cihaz aramalarıyla karşılandığını söylüyor. Örneğin bir başkasının WhatsApp grubunda paylaştığı bir fotoğraf bile vize iptaline yol açabiliyor.
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