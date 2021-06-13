"Her Şeyi Yapabilen" Monitör Mümkün mü? Samsung Duyurdu!

Samsung Electronics, son dönemde daha da genişlettiği akıllı monitör ürün serisinin artık tüm dünyada satışa sunulacağını duyurdu. Yeni seride daha fazla ekran boyutu ve tasarım seçeneğiyle birlikte, yeni ve daha gelişmiş akıllı özellikler de bulunacak. Ürün serisine daha gelişmiş üretkenlik özellikleri ve sürükleyici eğlence deneyimi sunan büyük 43 inç M7 (UHD çözünürlüklü) modeli eklendi. Şık tasarımları ve göz alıcı yeni beyaz renk seçeneği ile dikkat çeken FHD çözünürlüklü M5 modeller de , 24 inç, 27 inç ve 32 inç ekran seçeneği ile geliyor.
Samsung akıllı monitör serisi ilk olarak günümüzün iş, akademik ve tüketici ihtiyaçlarına ve evde çalışan, eğitim gören veya evde vakit geçiren tüketicilerin taleplerine cevap vermek üzere Kasım 2020'de "dünyanın ilk her şeyi bir araya getiren ekranı" olarak piyasaya sürüldü. Akıllı monitör; entegre medya ve üretkenlik uygulamaları, çok yönlü bağlanabilirlik, dahili hoparlör ve güneş enerjisiyle şarj olan uzaktan kumandaya sahip.
Samsung Akıllı Monitör serisinin en yeni üyeleri şöyle:
- M7 43" (Model: M70A) akıllı monitör – Amiral gemisi modeli olan M7 akıllı monitör artık 43 inçlik boyuta ve çerçevesiz tasarıma sahip. Üretkenliği ve eğlenceyi en üst düzeye çıkaran özellikleriyle çalışma, öğrenme veya oyun deneyimini sürükleyici hale getiriyor. 43 inç boyutundaki M7 Akıllı Monitör, 4K Ultra-Yüksek Ekran Çözünürlüğü (UHD) ile işlevler arasında kusursuz geçiş yaparak yerleşik izlenebilir içerik uygulamaları, hoparlörler ve 4K içeriklerin tüm ayrıntılarını yansıtabilen HDR10 kalitesiyle güvenilir bir çalışma cihazından 4K kalitesinde eğlence merkezine dönüşebiliyor.
- M5 27" ve 32" Beyaz akıllı monitör (Model: M50A) –Artık daha sade ve şık, beyaz renkli tasarımıyla gelen M5 modeli, 27 ve 32 inç olmak üzere iki boyut seçeneğiyle satışta olacak. Yeni rengi minimalist tarzdaki tasarımlara mükemmel uyum sağlarken, iç mekân estetiğine tamamlayıcı bir dokunuş ekleyerek tasarım meraklısı kullanıcılar için ideal bir seçenek sunuyor.
Samsung'un uzun vadeli sürdürülebilirlik programının bir parçası olarak, M7 43 inç akıllı monitörle uyumlu güneş enerjisiyle çalışan hepsi bir arada uzaktan kumanda, geri dönüştürülmüş plastikten üretiliyor ve iç mekân gün ışığı, ampul ışığı veya USB-C bağlantısıyla şarj olarak enerji tasarrufu sağlıyor. Diğer modellerle birlikte çalışan uzaktan kumandanın üretiminde de karbon ayak izini azaltmak ve sürdürülebilirlik amacıyla kısmi olarak geri dönüştürülmüş plastik kullanıldı.
Serinin birinci nesliyle aynı özellikleri kullanan Samsung akıllı monitör, hem PC'ler hem de akıllı telefonlar için çok sayıda bağlantı seçeneği sunuyor. Kullanıcılar, Dokunma Görünümünü, Ekran Yansıtmayı kullanarak veya Apple AirPlay 2 aracılığıyla yalnızca tek dokunuşla kişisel mobil cihazlarıyla monitör arasında bağlantı kurabiliyor. Samsung DeX sayesinde de kullanıcılar, mobil cihazlarını monitöre bağlayarak kusursuz bir masaüstü deneyiminin keyfini çıkarabiliyor. Microsoft 365 uygulamaları desteği ve gömülü Wi-Fi sayesinde kullanıcılar PC bağlantısına ihtiyaç duymaksızın belgelerini rahatlıkla görüntüleyerek düzenleyebiliyor. Temiz bir çalışma alanı düzeni için Akıllı Monitörde USB Type-C port, USB port ve Bluetooth 4.2 gibi birçok port bağlantı seçeneği yer alıyor.
Kullanıcılar ayrıca OTT içeriğine erişebiliyor ve en sevdikleri filmleri ve programları PC veya mobil cihaza bağlanma ihtiyacı duymadan Netflix, HBO ve YouTube üzerinden izleyerek ekranlarını kusursuz bir eğlence merkezine dönüştürebiliyor.
Samsung Electronics Görsel Ekran Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Hyesung Ha, konuyla ilgili şunları söyledi: "Dünyanın her yerinde insanlar çalışmaya, öğrenimlerine ve eğlenmeye giderek artan oranda evden devam ederken, evlerimiz çok fonksiyonlu ortamlara dönüşüyor. Kapsamını genişlettiğimiz akıllı monitör ürün serimizle, kullanıcılara günlük aktivitelerini daha konforlu ve esnek bir biçimde gerçekleştirebilmelerini sağlayacak teknolojiyi sunmaya devam ediyoruz. Şu anda piyasada bulunan en akıllı monitörlerle mobil cihazlar ve PC'ler arasında güçlü bir bağlanabilirlik sunarak kullanıcıların her şeyi bir arada yapabilmesini sağlıyoruz."
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