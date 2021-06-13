"Her Şeyi Yapabilen" Monitör Mümkün mü? Samsung Duyurdu!

Samsung'un dünyanın ilk "her şeyi yapabilen" 43 inç ve 24 inç boyutlarına sahip yeni akıllı monitörlerini satışa sunuyor. Yeni akıllı monitörler, ek renk seçenekleri ve geliştirilmiş akıllı özellikleriyle kullanıcılara yepyeni deneyimler sunuyor.