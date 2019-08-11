Herkesin Kurban Bayramı Kutlu Olsun!

Tüm CHIP Online ailesine birlik ve beraberlik dolu, mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz!

Herkesin Kurban Bayramı Kutlu Olsun!

CHIP Online'ın mutfağındakiler olarak, en büyük gücümüz olan sizlere, yani CHIP Online ailesine güzellik, birlik, beraberlik dolu, daha güzel ve mutlu bir kurban bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden, doğal olarak da küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Umarız Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirirsiniz. Unutmayın; bizler bayram boyunca da burada olacağız. Yanınızda bir dost istediğinizde yapmanız gereken çok basit: Hemen chip.com.tr'yi ziyaret etmek...

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