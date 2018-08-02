Hırsız, ev sahibinden WiFi şifresi istedi
Ever giren genç hırsız, ev sahibinin yatak odasına kadar çıkıp, hiçbir şey olmamış gibi Wi-Fi şifresini sordu ancak...
Palo Alto'daki 60 yaşlarındaki bir çift, Pazar gece yarısı uyandıklarında yatak odasında maskeli bir davetsiz misafir bulunca pek de hoş olmayan bir sürpriz yaşadıkları söylenebilir. Davetsiz misafirleri, çiftin Wi-Fi ağını kullanmak istediğini söyledi.
Ancak hırsız, aradığı Wi-Fi şifresini alamadı. Yataktan sıçrayan adam, davetsiz misafiriyle karşı karşıya geldi, onu yaka-paça koridordan aşağıya ve ön kapıdan dışarı attı. Daha sonra da hemen polisi aradı. Wi-Fi isteyen hırsız, polis tarafından kısa süre içinde tutuklandı. Neyse ki bu tartışmada kimse yaralanmadı.
Palo Alto polisi, küçük olduğu için 17 yaşındaki şüphelinin ismini vermekten kaçınıyor ancak gencin hırsızlık için tutuklandığı biliniyor. Ayrıca ilk olarak yakalandığında kimliği hakkında yalan söylemesinden dolayı da bir polis memuruna yanlış bilgi vermekten dolayı tutuklandı.
Bir polisin ifadesine göre, davetsiz misafir "yan avludaki açık bir pencereyi kaplayan bir ekranı keserek" eve girmişti.
Dikkat çekici bir şekilde, şüphelinin bu haftasonu Wi-Fi erişimini elde etmek için ilk yasa dışı girişimi değildi. Polis bir önceki gün, gece yarısından hemen önce, aynı genç adamın başka bir Palo Alto evinin etrafında dolaştığını söyledi. Evin sakinleri ortaya çıktığında ve "yakalandığında", "kotası tükendiği için Wi-Fi ağını kullanmak istediğini" söyledi.
Levent Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
kotalı internet yasaklanmAlı... hırsızlığa teşvik ediyor...