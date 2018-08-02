Hırsız, ev sahibinden WiFi şifresi istedi

Ever giren genç hırsız, ev sahibinin yatak odasına kadar çıkıp, hiçbir şey olmamış gibi Wi-Fi şifresini sordu ancak...

Hırsız girdiği evde WiFi çalmak isterse...

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

kotalı internet yasaklanmAlı... hırsızlığa teşvik ediyor...

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