Honda'dan Sıra Dışı Bir Direksiyon Konsepti!

Honda önümüzdeki ay gerçekleşecek olan CES 2020'de, Hasbro'nun Bop-It isimli oyuncağına benzeyen yeni direksiyonu da dahil olmak üzere, birçok konsept ve prototipi sergilemeyi planlıyor. Görünene göre bu yeni hamle, tüm araç kontrollerini direksiyona yerleştiriyor: Aracı çalıştırmak için iki kez hafifçe vurun, aracı yavaşlatmak için kendinize doğru çekin ve hızlandırmak için direksiyona bastırın...
Japon otomobil üreticisinin söylediğine göre bu direksiyon, yeni otonom sürüş sisteminin önemli bir parçası olacak. Yeni sistemde, yarı-otonomdan tamamen otonom çalışmaya kadar sekiz farklı imkan bulunacak. Firma, yaptığı açıklamada "Honda, otonom gelecekte müşterilerin araç sürme sorumluluklarından kurtulmalarıyla, yeni şekillerde yolda olmanın keyfini çıkarabileceğine inanıyor" dedi.
Aynı zamanda müşteriler araba kullanmanın verdiği duygu ve heyecanı yaşamak isterlerse bir tuşa basarak aracı otonom moddan kendi kontrollerine alabilecekler.
Yeni sistemde bulunan sensörler, sürücülere "içgüdüsel bir sürüş deneyimi" yaratmak için birden fazla mod arasında geçiş yapabilme imkanı tanıyacak. İnsan hatasından kaynaklanan kazaları önlemek için de otonom sürüş sistemi, gerektiğinde sürüş kontrolünü ele almaya hazır olacak. Honda, yeni sürüş sistemi hakkında henüz daha fazla bilgi vermemiş olsa da CES katılımcılarının yeni sürüş konseptinin simülasyonlarını deneme şansını elde edeceğini söylüyor.
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