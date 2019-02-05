Honda'dan altın yıldönümüne altın seri!
Honda, Avustralya'da 50. yılını altın bir seri ile kutladı!
- Levent Öztürk
50. yıldönümü her zaman önemlidir ve bu yüzden de Honda'nın Avustralya'daki 50'nci satış yılını ürünlerini kapadığı yeni renkler ile kutlaması pek şaşırtıcı değil.
Honda, Avustralya'da ilk mağazasını 4 Şubat 1969 yılında açmıştı. Firma, altın yıldönümü, hemen öncesinde gösterdiği tekil üretim altın makineleri ile kutladı. Ve eğer merak ediyorsanız; evet bu ürünlerin arasında altın bir jeneratör ve altın bir çim biçme makinesi de yer alıyor.
Honda Australia CEO ve yönetici direktörü Hiroyuki Shimizu, yaptığı açıklamada "yıl dönümlerini ve eşsiz çeşitliliklerini cesur ve eğlenceli" bir şekilde kutlamayı uygun bulduklarını söylerken, "daha önce hiç altın bir biçme makinesi veya jeneratör gördünüz mü" sorusunu da soruyordu.
Bu altın cihazların arasında Civic Type R ve NSX de bulunuyor. Ayrıca firmanın iki tekerlekli ürünleri CBR1000RR Fireblade ve CRF50F arazi motosikleti de bu serinin içerisinde yer almakta.
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