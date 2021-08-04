HONOR Earbuds 2 Lite ile Kesintisiz Müzik Keyfine Hazır Olun

Gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, şık ve ergonomik tasarımıyla dikkat çeken HONOR Earbuds 2 Lite True kablosuz kulaklarını satışa sunmaya hazırlanıyor. Kendi kategorisinde öne çıkan batarya ömrüne sahip kablosuz kulaklık, aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi ve gelişmiş bağlantı kalitesi gibi özellikleri rahat ve ergonomik bir tasarımda birleştiriyor ve kulaklıkta temiz ses kalitesi arayanlar için sınıfının en iyi ses kalitesi deneyimi sunuyor.
Ultra uzun pil ömrüyle öne çıkıyor
55mAh gücünde bataryası olan HONOR Earbuds 2 Lite, tek şarjla 10 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte toplamda 32 saat boyunca müzik dinleme ya da 20 saat boyunca sesli görüşme yapmanıza imkân tanıyor. Endüstri lideri pil performansı ve verimliliği sunan kulaklıkla bu sayede favori şarkınızı dinlerken ya da önemli bir toplantı sırasında pil bitecek korkusu yaşamıyorsunuz.
Hızlı şarj özelliği barındıran HONOR Earbuds 2 Lite, sadece 10 dakikada 4 saate kadar şarj olabiliyor ve bu şarjla dört saat boyunca kesintisiz müzik dinleme imkânı veriyor.
Aktif gürültü engelleme teknolojisiyle rahatça dinleyin
Ofiste çalışırken ya da bir kafede otururken, istenmeyen gürültüleri azaltan aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip HONOR Earbuds 2 Lite'ın kulak içi yapısı da dışarıdaki sesleri engelleyecek şekilde tasarlandı. Kulaklık, bu sayede kullanıcıların kuvvetli rüzgârda yürürken ya da koşarken bile yüksek kaliteli aramalar yapmasını mümkün kılıyor. İki adet Mikro-Elektro-Mekanik Sistemli (MEMS) silikon mikrofonla donatılan HONOR Earbuds 2 Lite, geleneksel dalga gürültü azaltma teknolojisi ve bir Derin Nöral Ağ (DNN) algoritmasını, Çift Anti-Rüzgâr teknolojisiyle kullanarak arayan kişinin sesini ayrıştırıyor ve sesli arama deneyimini iyileştiriyor. Kesintisiz ve yüksek netlikte sesli ve videolu görüşmeler için mükemmel bir aksesuar olan Earbuds 2 Lite ile görüşmeleriniz çok daha net olacak.
Farkındalık modu ve üstün ses kalitesi
Kullanıcılar, Farkındalık Modu sayesinde ürünü çıkarmadan dışarıda olanları kolayca duyabiliyor. Kulaklık gövdesine birkaç saniye dokunarak aktifleştirilen bu mod yardımıyla etrafta olan bitene de hâkim olabilir ve gün boyu güvenle hareket edebilirsiniz.
10mm'lik yüksek doğruluklu polimer kompozit diyaframlı dinamik sürücülere sahip olan HONOR Earbuds 2 Lite, kullanıcılara dengeli ve detaylı ses ile zengin derinlikte bas sağlıyor. Böylece net ve sıra dışı stereo ses sunan kulaklık, müzik sevenler ve oyun oynayanlar için mükemmel bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Kaliteli bir deneyim için rahat tasarım
Kullanıcılar için en rahat kullanımı sağlama hedefiyle yola çıkan HONOR, HONOR Earbuds 2 Lite'ı binlerce kulak şeklini inceleyerek hazırladı. Bu sayede rahat ve ergonomik bir tasarıma sahip olan kulaklık, içerisinde üç farklı boyutta esnek silikon kulaklık uçlarıyla daha kişiselleştirilebilen bir dinleme deneyimi sağlıyor.
Gelişmiş sinyal bağlantısıyla daha iyi oyun deneyimi
HONOR Earbuds 2 Lite, kullanıcılar oyun oynarken otomatik olarak düşük gecikme moduna giriyor. Bu sayede oyuncuların istediği şekilde ses ve görüntüyü eşleştirerek, gecikmesiz bir deneyim sunuyor. Bluetooth 5.2 ve HONOR'un optimizasyonuyla donatılan HONOR Earbuds 2 Lite, orta ve düşük seviye sinyal kesintileri yüzünden HONOR akıllı telefonunuzla olan bağlantısını kaybetmiyor.
Buzul Beyazı ve Gece Siyahı renklerine sahip olan HONOR Earbuds 2 Lite, çok yakında online satış kanallarında olacak.
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