House Of The Dragon konusu nedir? Ne zaman yayınlanacak? İşte ilk fragman

Game of Thrones serisinin öncesini anlatan House Of The Dragon dizisi heyecanla bekleniyor. Ne zaman yayınlanacağı ile ilgili HBO'dan açıklama gelmişti. Peki konusu ve detaylar neler? Gelin inceleyelim...

House Of The Dragon konusu nedir? Ne zaman yayınlanacak? İşte ilk fragman

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