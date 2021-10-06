House Of The Dragon konusu nedir? Ne zaman yayınlanacak? İşte ilk fragman

House Of The Dragon dizisi merakla beklenirken, yayınlanacağı tarih ve konusu ile ilgili detaylar konuşuluyor. House Of The Dragon'dan ilk fragman da yayınlandı. Game of Thrones'un öncesini anlatan dizi ne zaman yayınlanacak?
House Of The Dragon Konusu Nedir?
House of the Dragon dizisi, Game of Thrones serisinden 200 yıl öncesini konu alıyor ve Targaryen iç savaşını (Ejderhaların Dansı) anlatıyor. George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanacak.
Targaryanler'in Demir Taht'ı korumak için verdiği mücadeleler ve kendi aralarında savaşa girmeleriyle başlayan Ejderhaların Dansı kitapta işlenen olaylardan biri.
House Of The Dragon Ne Zaman Yayınlanacak?
HBO, Avrupa'da HBO Max için bir lansman etkinliği sırasında gösterinin 2022'de başlayacağını ifade etmişti. Ayrıca HBO, diziye 10 bölümlük bir sipariş verdi.
Variety'ye verdiği röportajda diziye dair konuşan HBO ve HBO Max'in içerik yöneticisi Casey Bloys, House of the Dragon'ın şuan çekimleri gerçekleştirilen tek spin-off olduğunu söyledi. Bloys diğer dizilerin farklı üretim aşamalarında olduğunu belirtti:
"Pek çok kişi şu anda 10 dizinin çekim aşamasında olduğunu düşünebilir. Bir tanesi 2022'de yayımlanacak. Diğer senaryoların nasıl ilerleyeceğini göreceğiz."
House Of The Dragon Fragman
Dizinin yayınlanan ilk fragmanında pek çok dövüş sahnesi ve mızrak dövüşü görülüyor. Matt Smith'in Prens Daemon Targaryen'inden gelen bir seslendirme "Tanrılar, krallar, ateş ve kan. Bizi rüyalar kral yapmadı, ejderhalar yaptı." diyor.
House Of The Dragon Kaç Bölüm?
Dizinin ilk sezonunun şimdilik 10 bölüm olması bekleniyor.
House Of The Dragon Oyuncuları
Targaryen ailesine odaklanacak Game of Thrones spin-off'u House of the Dragon dizisine yedi yeni oyuncu katıldı;
- Ryan Corr,
- Jefferson Hall,
- David Horovitch,
- Graham McTavish,
- Matthew Needham,
- Bill Paterson
- Gavin Spokes.
Daha önce duyurulan oyuncular;
- Paddy Considine,
- Olivia Cooke,
- Emma D'Arcy,
- Matt Smith,
- Steve Toussaint,
- Rhys Ifans
- Fabien Frankel
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın