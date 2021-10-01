Venom 2 ne zaman çıkacak? Türkiye vizyon tarihi belli oldu mu?

Venom 2 Türkiye vizyon tarihi merak konusu oldu. Bugün (1 Ekim 2021) ABD'de vizyona giren Venom 2: Let There Be Carnage filmi heyecanla bekleniyordu. İşte detaylar...

Venom 2 ne zaman çıkacak? Türkiye vizyon tarihi belli oldu mu?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Microsoft ile bulut güvenliği

Süper sistem: Excalibur E60

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 9 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Notebook, tablet ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri Resmi Olarak Açıklandı
Apple, iPad mini Şikayetlerini Reddeti: Sorun, Aslında Sorun Değilmiş!
Android'de olup iPhone 13'te Olmayan, Keşke Olsa Dedirten 5 Özellik
Venom 2 ne zaman çıkacak? Türkiye vizyon tarihi belli oldu mu?
Samsung İlk Sanal Prodüksiyon Stüdyosunu Kuruyor

 

 