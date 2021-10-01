Venom 2 ne zaman çıkacak? Türkiye vizyon tarihi belli oldu mu?

Venom 2 için nefesler tutuldu. Venom 2: Let There Be Carnage (Venom: Zehirli Öfke 2) filmi ABD'de gösterime girdi. Türkiye'de de Venom 1'i izleyen binlerce izleyici, Venom 2 Türkiye vizyon tarihini merak ediyor. Peki Venom 2 ne zaman çıkacak?
VENOM 2 TÜRKİYE VİZYON TARİHİ
Venom 2 Türkiye vizyon tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Daha önce 5 kez vizyon tarihi ertelenen film, ABD'de gösterime girdi. Önümüzdeki günlerde Türkiye vizyon tarihinin de belli olması bekleniyor.
Henüz resmi olmayan bilgilere göre, Venom 2: Zehirli Öfke 15 Ekim 2021 tarihinde Türkiye'de vizyona girecek. Öte yandan 8 Ekim'de Türkiye'de vizyona gireceği söylentileri de var. Şuan bazı sinemalarda Venom 2 filmi için 15 Ekim 2021 tarihine ait biletler satın alınabiliyor.
Director @AndySerkis has a special message just for you. Watch it. Don't spoil it. #Venom: Let There Be #Carnage is exclusively in movie theaters tonight! ??: https://t.co/7b5ZC2kN7K pic.twitter.com/6gE7Q06Z26— Sony Pictures (@SonyPictures) September 30, 2021
VENOM 2: ZEHİRLİ ÖFKE 5 KEZ ERTELENDİ
Venom aslında Marvel Comics çizgi roman evreninde Spider-Man'in en ölümcül ve en güçlü düşmanlarından biriydi. Sony bu karakteri bambaşka bir şekilde kurguladı ve anti-kahraman olarak izleyicilerin beğenisine sundu.
Venom 1, 110 milyon dolarlık yapım bütçesine rağmen 860 milyon dolar seviyesinde gişe hasılatı elde etmeyi başardı. Başarının ardından Venom 2 için harekete geçildi ve 2020 yılında gösterime girmesi planlandı ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle art arda 5 kez vizyon tarihi ertelendi.
Filmin resmi olarak 15 Ekim'e ertelenmesinden sadece bir hafta sonra Sony, filmin vizyon tarihini iki hafta erkene çekti ve 1 Ekim 2021'de ABD'de vizyona girdi.
Ayrıca Venom: Let There Be Carnage'ın, 2022'ye erteleneceği söylentileri sosyal medyada dolaşıyordu, Sony ise filmin yeni vizyon tarihiyle bu söylentileri yalanlamış oldu.
- İlk Erteleme: 2021
- İkinci Erteleme: 24 Eylül
- Üçüncü Erteleme: 15 Ekim
- Son Erteleme: 21 Ocak 2022
- Son belirlenen tarih: 1 Ekim 2021 (ABD)
VENOM FİLMİ KONUSU
Hırslı bir muhabir olan Eddie Brock, sevgilisinin çalıştığı firmanın sahibi ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyordu. Kendi amaçları doğrultusunda hareket eden kötü niyetli bu adamın peşinde koşan Muhabir Eddie, simbiyoz halinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir organizmanın bu firmada insanlarla birleştirilmeye çalışıldığını öğreniyor.
Bu hikayenin tüm detaylarını öğrenmek isteyen Eddie, Venom'un taşıyıcısı haline geliyor. Bir yandan zihnini kontrol altına almaya çalışan Eddie, bir yandan da firmanın sahibinin kendisini öldürmemesi için kaçmaya çalışıyor.
Venom filminin 2. devam halkası olan yapımın başrolünde yine Tom Hardy yer alıyor. Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham ve Peggy Lu da oyuncu kadrosuna geri dönüyor.
Woody Harrelson, devam filminde seri katil Cletus Kasady'yi canlandıracak. Kelly Marcel tarafından yazılan senaryo, David Michelinie ve Todd McFarlane tarafından Marvel Comics için yaratılan karakterlere dayanıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın