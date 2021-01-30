HUAWEI FreeBuds Studio'nun Tasarımı Hakkında Bilmeniz Gereken 3 Şey

Dijital ses, çevrimiçi akış ve kablosuz ses çağında, müziğe erişmek artık her zamankinden daha kolay. HUAWEI'nin bu yıl piyasaya çıkarttığı dünyanın ilk akıllı dinamik gürültü önleyici kablosuz kulak üstü kulaklıkları olan FreeBuds Studio, ses cihazları dünyasında yeni bir çığır açtı.