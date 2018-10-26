Huawei Mate 20 Pro İnceleme

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Robotlar ve Yapay Zekâ

Korsanlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Vahşi Batı

Kayıp Şehirler

Nostalji: 80'ler

Dinozorlar

Savaş Makineleri

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler