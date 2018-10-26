Huawei Mate 20 Pro İnceleme
Huawei Mate 20 Pro'yu tüm detaylarıyla, kapsamlı olarak inceledik. İşte Huawei Mate 20 Pro incelemesi...
Huawei, uzunca zamandır beklenen Mate 20 Pro amiral gemisini kısa bir süre önce Londra'da düzenlediği etkinlikte tanıtmış, bizler de CHIP Online olarak etkinliği yerinde takip etmiş ve telefonun ön incelemesini sizlere aktarmıştık. Şimdi ise sıra geldi Mate 20 Pro'yu tüm detaylarıyla incelemeye. Bakalım yeni amiral bizlere neler sunuyor?
Huawei Mate 20 Pro tasarımı nasıl?
Önce her zaman olduğu gibi telefonun tasarımına bakacağız. Mate 20 Pro'nun tasarımıyla fazlasıyla etkileyici bir model olduğu doğru. Güzel görünen yekpare cam ön yüz ve arka kısımda dikkat çekici kare şeklindeki kamera alanı telefonu farklı gösterirken, kenarlara doğru kavisli yapının sunulmuş olması çok kolay kavranmasını sağlıyor. Elde gayet iyi bir dengede duran telefon, yakın boyutlu pek çok akıllı telefondan daha dar bir gövde tasarımı benimsiyor, ancak buna karşın daha fazla ekran alanı sunuyor.
Mesela dönemin amiral gemisi Galaxy Note 9'a kıyasla daha kısa, daha ince ve daha hafif olan Mate 20 Pro, buna karşın yüzde 87'lik bir ekran – gövde oranı sunuyor bizlere. Ekran konusuna az sonra daha detaylı değineceğiz zaten.
Mate 20 Pro, 157 mm uzunluğunda, 72 mm genişliğinde ve 8.6 mm kalınlığında. Telefonun ağırlığı ise 189 gram seviyesinde. Tüm bunların çevresinde Mate 20 Pro'yu tek elle rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz, bu önemli bir artı. Zira bir phablet boyutundaki telefonda, kullanıcıya tam kontrol sunmak zor iş.
Mate 20 Pro, 3 farklı renk seçeneğine sahip. Bunlardan alacakaranlık rengi en etkileyici olanı, zira ışığa göre renk değiştirebiliyor. Telefonun ayrıca siyah renkli modeli ve gece mavisi renkli olanı bulunuyor.
Şimdi telefonun çevresine bakalım. Mate 20 Pro'nun en büyük yeniliklerinden biri de burada karşımıza çıkıyor. Herhangi bir fiziksel parmak izi sensörü bulundurmayan telefon, sensörü ekranın altına konumlandırmış. Bu uzunca zamandır beklenen bir yenilikti. Bu teknolojiyi telefonunda ilk kullanan marka ise Vivo olmuştu. Apple parmak izi sensörünü tamamen kaldırırken, Samsung'un ise Galaxy S10 modelinde bu teknolojiyi kullanacağını düşünüyoruz. Bu anlamda Mate 20 Pro'da bu teknolojiyi kullanan Huawei'nin elini çabuk tuttuğunu söyleyebiliriz.
Mate 20 Pro'nun sağ kenarında ses ve güç butonları bulunuyor. Güç butonunun kırmızı rengiyle göze hoş geldiğini de söylemek lazım. Telefonun alt kısmındaysa, USB-C alanı ile SIM kart çekmecesini görüyoruz. Burada ayrıca bir nano SD kart alanı konumlandırmış Huawei. Yani Mate 20 Pro, microSD kart desteği göstermiyor. Nano SD kart ile hafızayı genişletmeniz gerekecek. Bu da şimdilik Huawei'ye özel bir kullanım şekli. O anlamda Huawei'nin yeni kartları piyasaya çıkana ve bu kullanım şekli yaygınlaşana kadar Mate 20 Pro'nun hafızasını arttırmak pek mümkün değil.
Mate 20 Pro'da olmayan bir diğer şey ise, 3.5 mm'lik standart kulaklık girişi. Kutu içinden kendi özel kulaklıklarını getiren telefon, ayrıca bir dönüştürme adaptörü de sunuyor.
Bu arada Mate 20 Pro, tasarım itibariyle suya karşı dayanıklı bir akıllı telefon. Telefonda IP68 desteği bulunuyor.
Ekran ve işletim sisteminin sunduğu özelliklere geçmeden son olarak hoparlöre de değinelim. Mate 20 Pro'da stereo hoparlör yer alıyor. Hoparlörlerden biri ekranın üstüne konumlanırken, bir diğeri ise alttaki USB-C portunu kullanıyor. Huawei, daha sade bir tasarım için USB-C boşluğuna bu görevi vermiş.
Huawei Mate 20 Pro ekran ve işletim sistemi
Mate 20 Pro'da tam 6.39 inç büyüklüğünde bir ekran yer alıyor. Telefonun ön tarafı tamamen ekran olan telefonda, kenar çerçeveler yok denecek kadar ince doğrusu. Böylece ekran – gövde oranında yüksek bir oran yakalayabilen telefon, 1440x3120 piksel çözünürlüğü kullanıyor. Ancak dilerseniz çözünürlüğü yine WQHD+, FHD+ ve HD+ şeklinde değiştirebiliyorsunuz.
19.5:9 görüntü oranı sunan Mate 20 Pro, üstte çentik alanını bulunduruyor. Daha önceki Huawei akıllı telefonlarında da olduğu gibi çentiği isterseniz gizleyebiliyorsunuz. Özellikle film izlerken kapatmanız iyi olabilir. Zira çentik açıkken film izlediğinizde çentik alanı kenarda gözünüze rahatsız edici gelebilir.
Mate 20 Pro'nun ekranı, piyasadaki en parlak ekranlardan biri. AMOLED panelin kullanıldığı telefonda, renkler oldukça doygun görüntüleniyor. 538 ppi piksel yoğunluğu sunan telefon, HDR10 desteği gösteriyor.
İşletim sistemi olarak Android 9.0 Pie kullanan Mate 20 Pro, arayüzüyle de yenilenmiş. EMUI 9.0'ı çalıştıran Mate 20 Pro, işletim sisteminin önceki sürümlerine benzer şekilde gayet sade görünüyor. Eğer son birkaç yıldır Huawei akıllı telefon kullandıysanız, zaten oldukça sade ve özelleştirme seçeneklerinin geniş olduğunu bilirsiniz. İster çekmeceli, ister çekmecesiz menü kullanımı sunan EMUI arayüzü, böylece tarzı seçimini kullanıcıya bırakıyor.
Arayüze gelen yeni özelliklerden biri, artık alttaki navigasyon barına ihtiyacınızı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Sistem Gezintisi kısmından navigasyon barını önceden de kaldırabiliyorduk, ancak şu anki kadar sezgisel bir kullanım sağlanmıyordu. Mate 20 Pro'da, ekranı sağdan çektiğinizde geriye gidebiliyorsunuz. Aşağıdan yukarıya çekerek direkt ana ekrana dönebiliyor, yine yukarıya doğru çekip bekleyerek de son uygulamaları açabiliyorsunuz. Köşelere yakın çekerseniz ise, Google Asistan'a erişebiliyorsunuz. Bu oldukça pratik bir kullanım şekli olmuş doğrusu.
Öte yandan son dönemde YouTube'a da gelen koyu tema modu, Mate 20 Pro'da da bulunuyor. Bunu da pil ayarları kısmından açıp kapatabiliyorsunuz. Böylece arayüz içinde dolaşırken, arayüz tamamen koyu görünüyor. Bunun güç tasarrufuna katkısı bulunuyor.
Telefonda Always On modunu dilediğiniz şekilde özelleştirebiliyorsunuz; Phone Clone özelliği ile iOS veya Android olsun, eski telefonunuzdan geçişi hızlı şekilde yapabiliyorsunuz ve ekranın alt köşelerinden çekerek ekranı küçültebiliyorsunuz. Hepsi çok kullanışlı seçenekler.
Arayüzde yine önceki Huawei akıllı telefonlarda da karşılaştığımız Hareketle Kontrol kullanım şekli de mevcut pek tabii. Parmak eklemleriniz kullanarak ekrana tıkladığınızda kolayca ekran görüntüsü alabiliyor, uygulamaları hızlı açabiliyor, bölünmüş ekran özelliğini kullanabiliyorsunuz.
Arayüze ilişkin son olarak Dijital Denge'den de bahsedelim. Telefonda yer alan Dijital Denge özelliği ile telefonu kullanım istatistiklerinizi görebilirsiniz. Burada kullanım saatleriniz çeşitli raporlarla sizlere sunuluyor. Ayrıca buradan telefonu uyku saatleri için gri renkli temaya da taşıyabiliyorsunuz.
Huawei Mate 20 Pro güvenlik yöntemleri neler?
Huawei Mate 20 Pro'da parmak izi sensörü ekrana entegre olarak yer alıyor demiştik. Böylece kilidi açmak için ekranın ortasındaki alana dokunmanız yeterli. Herhangi bir fiziksel parmak izi sensöründen çok daha pratik olan bu kullanım şekli, akıllı telefonların geleceği.
Sensörün performansı ise fazlasıyla akıcı. Parmağınızı götürdünüz anda okuyup ekranı açıyor. Parmak izi belirleme aşaması ise, fiziksel sensörlere kıyasla biraz daha uzun sürebiliyor, onu da söyleyelim.
Telefondaki tek güvenlik yöntemi bu değil tabii ki. Mate 20 Pro'da ayrıca bir yüz tanıma özelliği de var ve bu yöntem iPhone'larda kullanılandan daha hızlı şekilde kilidi açabiliyor. Üstteki çentikli alanda 3D Derinlik Algılama Kamerası bulunduran Mate 20 Pro, gelişmiş bu yüz tanıma teknolojisi ile güvenlik adımında önemli bir boşluğu dolduruyor.
Bu kameradan ayrıca 3D Canlı Emojilerde de faydalanıyorsunuz. AR Lens'ten bulunan 3D Emojiler ile arkadaşlarınıza kendi 3D Emoji GIF'lerinizi gönderebilirsiniz.
Huawei Mate 20 Pro teknik özelikleri ve performansı
Huawei Mate 20 Pro, güçlü bir akıllı telefon ve bunun ötesinde sektörün de öncülerinden. Hauwei Mate 20 Pro, dünyanın ilk tanıtılan 7nm mimarisine sahip Kirin 980 işlemcisini kullanıyor. Hatırlarsanız Huawei bu işlemciyi geçtiğimiz IFA 2018'de Berlin'de tanıtmıştı. İşlemcisinden Yapay Zeka konusunda büyük fayda sağlayan telefon, böylece sahip olduğu teknik kadroyu kullanıma göre şekillendirme konusunda yetenekli. Şimdi teknik olarak telefona yakından bakalım.
Mate 20 Pro'nun Kirin 980 işlemcisi 8 çekirdekli yapıda. Bunlardan Cortex-A76 yongasına sahip 2 çekirdek 2.6 GHz frekansında çalışıyor, diğer iki çekirdek ise 1.92 GHz frekansında. Cortex-A55 yongasındaki 4 çekirdek ise 1.8 GHz saat hızında güç üretiyor.
Mali-G76 grafik yongasının yer aldığı telefon, 6 GB RAM kapasitesine sahip. Elimizdeki modelin depolama alanı ise 128 GB. Depolama alanı başta da söylediğimiz gibi nano SD kart ile genişletilebiliyor. Ancak bu alan uzunca bir süre kadar 2'inci SIM kart alanı olarak kullanılacak gibi görünüyor.
Telefonun teknik kadrosunda en dikkat çekici yanlardan biri ise 1.4 Gbps indirme hızı sunması. Cat21 seviyesinde LTE desteği sunan Mate 20 Pro, böylece mobil veri noktasında en yüksek hızlardan birini sunuyor. Yine bağlantı tarafında 802.11ac Wi-Fi desteği ile Bluetooth 5 desteğinin bulunduğunu da söyleyelim.
Mate 20 Pro'nun batarya özelliklerinden az sonra bahsedeceğiz, ondan önce performans testlerine değinelim.
Mate 20 Pro, AnTuTu Benchmark'tan 273180 puan toplayarak şu an için en hızlı akıllı telefon olmayı başarıyor. Ürettiği güç ile Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisini geride bırakan Kirin 980, Mate 10 Pro'da kullanılan 10nm mimarili Kirin 970'e göre de önemli ölçüde performans farkı yaratıyor.
Yine bir başka önemli test olan Geekbench'e geldiğimizde, burada telefonun tek çekirdek skoruyla 3296 puan, çoklu çekirdek skoruyla ise 9837 puan aldığını görüyoruz.
Her iki senaryoda da Snapdragon 845'li HTC U12+ ve LG G7 ThinQ'yu geride bırakmaya başaran Mate 20 Pro, Exynos 9810'lu Samsung Galaxy S9+ ve Galaxy Note 9 ile büyük mücadele içine girmiş görünüyor. Tek çekirdek performansında Exynos 9810 daha iyi görünüyor, çoklu çekirdekte ise Kirin 980 Mate 20 Pro'yu bir öne taşıyor.
Tabloları gördük ancak pratik kullanımda telefonun genel performans değerlendirmesinden de bahsetmeden bu bölümü kapatmamak lazım tabii ki. Mate 20 Pro, fazlasıyla güçlü bir akıllı telefon, bu sadece sonuçlara yansımıyor, kullandığınızda da fark ediyorsunuz. Özellikle pil ayarlarında yer alan performans modunu aktifleştirdiğinizde, kullandığınız uygulama ve oyunlarda daha fazla verimlilik sağlayabiliyorsunuz.
Oyun konusunda ise şu ana kadar karşılaştığımız en güçlü modellerden biri oluyor Mate 20 Pro. Bu anlamda özellikle PUBG tarzı yüksek grafik beklentisi içinde olan oyunları oynayanlar, Mate 20 Pro'dan fazlasıyla memnun kalacaklar.
Peki, Mate 20 Pro bataryasıyla nasıl bir performans sergiliyor? Şimdi de bu sorunun cevabını verelim.
Huawei Mate 20 Pro'ya uyguladığımız performans test sonuçlarını yukarıdaki Mate 20 Pro inceleme videosunu izleyerek görebilirsiniz.
Huawei Mate 20 Pro pil performansı nasıl?
Mate 20 Pro'da 4200 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor. Bu bataryasıyla zaten günü rahat çıkartabilen telefon, yaptığımız batarya testlerinde ekran açık kalma süresiyle 12 saat 16 dakikayı buldu. Bunu hızlıca Note 9 ile kıyaslayacak olursak, Note9'da bu süre 9 saat 57 dakika olarak karşımıza çıkmıştı. Bu anlamda ikili arasındaki fark, Note 9'un 200 mAh kapasitesinde daha az batarya alanı sunması şeklinde açıklanabilir.
Her zaman uyguladığımız Full HD video testimize geldiğimizde, tam ekran parlaklığında ve Wi-Fi açık durumda Mate 20 Pro'da 90 dakika boyunca Full HD video oynattığımızda, batarya yüzde 9 oranında azaldı. Bu süre yine Note9'da yüzde 7 seviyesindeydi. Yine bu anlamda ikili birbirine bir hayli yakın duruyor.
Bu testte en çok kayıp yaşayan amiral gemisi ise yüzde 23 ile ile HTC U12+ olurken, onu yüzde 16 ile LG G7, yüzde 13 ile Galaxy S9+ ve yüzde 5 ile Huawei P20 Pro'nun takip ettiğini de belirtelim.
Bataryanın günlük kullanıma etkisinden bahsedersek ise, tipik kullanımda bataryayı yüzde 50'nin altına zor düşürüyorsunuz. Tipik kullanımdan kastımız; düzenli mesajlaşmada bulunduğunuz, e-posta ve sosyal medya takibi yaptığınız, çok abartmamak kaydıyla video ve oyun oynadığınız bir kullanım şekli. Bu şekilde bir kullanımda rahat 2 günü devirebilirsiniz. Öte yandan güç tasarruf modlarıyla bu süreyi uzatmak da elinizde.
En nihayetinde tabii telefonun şarjı bitecek. Bataryası tükendiğinde ise en hızlı şarj olan akıllı telefonlardan biri oluyor Mate 20 Pro. Kutusunda yer alan 40W'lık SuperCharge setiyle gerçekten de neredeyse 30 dakika içinde telefonun yüzde 70'ini doldurabiliyorsunuz. Bu anlamda telefonun jet hızında şarj olduğunu söyleyebiliriz.
Batarya ile ilgili anlatacaklarımız bitmedi. Telefonda bu yönde anlatabileceğimiz 2 etkileyici özelliği daha bulunuyor. Bunlardan biri ve en dikkat çekicisi Mate 20 Pro'nun kablosuz ters şarj yapabilmesi. Mate 20 Pro, yalnızca kablosuz şarj desteği gösteren bir akıllı telefon olmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer kablosuz şarj desteği olan telefonları da kablosuz olarak şarj edebiliyor. Evet, yani Mate 20 Pro'nun üzerine bir başka telefonu koyduğunuzda, kablosuz olarak şarj olduğunu göreceksiniz. Yani, Huawei'nin iPhone XS tanıtımında Apple'a yaptığı esprili göndermeler şimdi gerçekten de vuku buluyor diyebiliriz. Zira çevrenizde pili biten iPhone X sahipleri, sizden şarj isteyebilirler.
Batarya konusundaki bir diğer özellik ise, Mate 20 Pro'nun 15W kablosuz şarj desteği göstermesi. Yani Mate 20 Pro'yu kablosuz olarak da yine daha hızlı şarj edebiliyorsunuz. Ancak kablosuz şarj ünitesini ayrı olarak satın almanız gerekecek.
Huawei Mate 20 Pro'ya uyguladığımız batarya test sonuçlarını yukarıdaki Mate 20 Pro inceleme videosunu izleyerek görebilirsiniz.
Huawei Mate 20 Pro kamera performansı
Evet, Mate 20 Pro'nun kameralarına geldik. Son dönemde 3 ve 4 arka kameralı akıllı telefonlar gördük. Bu işin nereye gittiğini doğrusu merakla izliyoruz, ancak dijital fotoğrafçılık konusunda akıllı telefonların yetenekleri önemli ölçüde gelişmeye devam ediyor. Bunlara son örnek de Mate 20 Pro oluyor.
Mate 20 Pro'da arkada 3'lü Leica kamera dizilimi yer alıyor. Kareyi tamamlayan dördüncü bileşen ise çift tonlu çift LED flaş oluyor. Bunlardan ana kamera 40 MP ve f/1.8 fiyaframlı olarak yer alırken, diğer ikisi ise 20 MP ve f/2.2 diyaframlı ultra geniş ve 8 MP ve f/2.4 diyaframlı telefoto olarak yer alıyor.
Mate 20 Pro, özellikle yüksek zum özellikleriyle dikkat çekiyor. 3x ve 5x kayıpsız yakınlaştırma seçenekleri sunan telefon, ayrıca 0.6x'lik özel mod ile geniş açılı fotoğraf çekme imkanı da tanıyor. Böylece yakın plandan kadraja sığdıramadığınız sahneler için bu özellik ilaç oluyor diyebiliriz.
Super Macro adında özel bir mod eklenen telefon, böylece yaklaşık 2,5 cm yakınlıktan başarılı makro çekimler yapabilme olanağı tanıyor.
Telefonda çok sayıda mod seçeneği yer alıyor. Bokeh efektli fotoğraflar çekebileceğiniz Açıklık modu, farklı senaryolar kullanabileceğiniz Portre modu, daha fazla ayar isteyenler için profesyonel mod ve HDR modu bunların başında geliyor. Ancak yine detaylarda ağır çekim, hızlandırılmış çekim video modları, 3D panorama modu ve hatta su altı çekim modu gibi farklı modlar da hazır tutulmuş telefonda.
Mate 20 Pro'nun gece çekim modu ise bir hayli başarılı doğrusu. Aslında kameraların bütünü hemen her koşulda fazlasıyla iyi iş çıkartıyor. Bunda Huawei'nin bahsettiği yapay zekanın da parmağı var kuşkusuz. Zira otomatik modda yaptığınız çekimlerde yüzlerce farklı senaryo ve 25 farklı kategoriyi tanıyabilen telefon, böylece renk, parlaklık ve kontrast noktasında en iyi sonuca ulaşmanızı sağlıyor. Eğer manüel fotoğrafçılık konusunda bilgiliyseniz ise zaten Mate 20 Pro'nun kameraları gece de şahane fotoğraflar çekmeniz için yeterli olacak.
Son olarak Mate 20 Pro'nun ön kamerasına da değinelim. Mate 20 Pro'da önde de 24 MP ölçüsünde bir lens yer alıyor. Bu kamera da f/2.0 diyaframa sahip. Ön kamera da gayet güzel sonuçlar ortaya koyuyor. Renklerin doğruluğu bir yana fotoğrafların detay konusunda zengin olmasını da fazlasıyla beğendik.
Ancak telefonun kameralarına ilişkin ise en takıldığımız nokta, Mate 20 Pro'da halen 4K çözünürlükte 60 kare video desteğinin bulunmaması oluyor. Telefonda 2160p'de maksimum 30 kare video kaydı yapılabiliyor. Ağır çekim noktasında da yine 960 kare video 720p olarak tutulmuş.
Huawei Mate 20 Pro ile çektiğimiz fotoğrafları yukarıdaki Mate 20 Pro inceleme videosunu izleyerek görebilirsiniz.
Sonuç
Evet, Mate 20 Pro'yu hemen hemen tüm detaylarıyla inceledik ve sizlere aktardık. Sonuç bölümünde ise çok söyleyecek bir şey kalmadı doğrusu. , sunduklarıyla fazlasıyla başarılı bir telefon oluyor. Dahası sektöre kattıkları da oldukça önemli. 7nm mimarili Kirin 980 ve Huawei'nin yapay zeka atılımından ileriki yıllarda da faydalanmaya devam edeceğiz. Ekrana entegre parmak izi sensörü, kamera yetenekleri, tasarım incelikleri, başka bir telefonu kablosuz şarj edebilmesi gibi noktalar önemli. Elbette eksikleri de var, onları da aktardık. 3.5 mm kulaklık girişinin olmaması halen alışılmış değil, nano SD kart desteğinin kullanılmış olması da önümüze zaman koyuyor.
Mate 20 Pro'nun en merak edilen kısmı ise kuşkusuz Türkiye fiyatı. Telefon yurt dışı fiyatıyla 1050 Euro. Mate 20 Pro Türkiye fiyatı ise henüz netlik kazanmış değil. Ancak aldığımız bilgiye göre telefon satışa girdiğinde fiyatının 10 bin TL'nin altında olacağını söyleyebiliriz. Elbette her koşulda pahalı bir telefon olduğu açık. Bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin.
CHIP Online Notu: %90
Kimler Mate 20 Pro Artıları
+ Kompakt tasarım
+ Ekrana entegre parmak izi sensörü
+ Üçlü arka kamera dizilimi
+ Çekici ekran
+ Performans
+ Hızlı şarj ve kablosuz şarj özellikleri
+ Pil ömrü
+ 3D yüz tanıma
+ EMUI yazılımı
Kimler Mate 20 Pro Eksileri
- 3.5 mm jak yok
- microSD kart desteği yok
- 4K 60 kare video yok
- Fiyat
Kimler Mate 20 Pro satın almalı?
Şu an Android akıllı telefon tarafında güçlü ve yeni bir model arayanlar Mate 20 Pro'yu rahatlıkla tercih edebilirler.
Mate 20 Pro alternatifi
Huawei Mate 20 Pro'ya alternatif olarak Samsung Galaxy Note 9'u değerlendirebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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