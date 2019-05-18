Huawei, "Sıfır Casusluk" Anlaşması İmzalayacak
Huawei, kendisini bir casus firma olarak gören devletlerin güvenini kazanmak için yeni bir yola başvuruyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Ağ donanımının güvenliği konusunda artan uluslararası casusluk endişelerini takiben Huawei'nin başkanı Liang Hua, Çinli firmanın hükümetlerle "sıfır casusluk anlaşmaları" imzalamaya istekli olduğunu söyledi.
Londra'daki bir iş konferansında konuşan Liang, şirketin cihazlarının casuslukla ilişkilendirilmemesini sağlamak için, İngiltere'nin de dahil olduğu pek çok ülke hükumetiyle birlikte çalışmaya istekli olduğunun altını çizdi: "Ekipmanlarımızı casusluk şüphesi taşımayan, arka kapı karşıtı standartlara uygun hale getirmeye kendimizi adadık. Bunun için hükümetlerle sıfır-casusluk anlaşmaları imzalamak istiyoruz."
Bu açıklama, Çinli şirket ile bazı hükumetler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Ancak pek çok devlet için bir Çin şirketine güvenmek adına yeterli olmayacağı kesin gibi görünüyor. Avustralya ve Yeni Zelanda, firmanın ekipmanlarının 5G ağlarında kullanılmasını çoktan engelledi. ABD federal kurumların Huawei ürünlerini kullanmalarını yasakladı ve müttefiklerinin şirketi terk etmesini bile talep etti. Huawei ise, ekipmanlarının casusluk veya sabotaj riski taşıdığı iddialarını defalarca reddetti ve firmanın Çin hükumetinden bağımsız olduğunu vurguladı.
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