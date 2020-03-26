Huawei WATCH GT 2e Tanıtıldı! Yeni Saat Kan Oksijen Doygunluğu Ölçebiliyor!

Huawei WATCH GT 2e tanıtıldı. Kan oksijen doygunluğu (SpO2) izleme özelliği getirilen WATCH GT 2e'nin tüm özellikleri ise şöyle...