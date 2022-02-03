HUAWEI, Yeni Ürünlerini Tanıttı

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu, MatePad Pro 12,6, Sound Joy ve WATCH FIT mini ürünlerini teknoloji meraklılarının beğenisine sundu.

HUAWEI, Yeni Ürünlerini Tanıttı

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