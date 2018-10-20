Huawei'nin Katlanan 5G Telefonu Geliyor

Huawei'nin bir süredir konuşulan katlanan telefonu, 5G desteğini de arkasına alarak, Galaxy X gibi muhtemel rakiplerini kıskandırmaya çalışacak!

Huawei'nin Katlanan Telefonu Geliyor

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Haydi, Güney Kore'ye gidiyoruz!

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