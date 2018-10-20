Huawei'nin Katlanan 5G Telefonu Geliyor
Huawei'nin bir süredir konuşulan katlanan telefonu, 5G desteğini de arkasına alarak, Galaxy X gibi muhtemel rakiplerini kıskandırmaya çalışacak!
Huaewi'nin katlanabilen bir telefon üzerinde çalıştığına dair dedikodular, ilk olarak Temmuz'da ortaya çıkmıştı. Bu hafta yapılan Mate 20 tanıtım etkinliğinde esnek telefonun varlığı, CEO Richard Yu tarafından doğrulandı.
Yu, etkinliğe katılan bazı medya kuruluşlarına "katlanabilen telefonlar üzerinde çalışıyoruz," dedi ve "katlanabilen 5G telefonlar" sözcüklerini ekledi. Firmanın katlanabilen telefon ve 5G telefon planlarını daha önce duyduk ancak ikisinin bir cihazda bütünleşeceğini ilk defa öğreniyoruz.
Huawei'nin 5G altyapısına yaptığı çok önemli yatırımlar olsa da firma, geçen sene ABD, Avustralya gibi bazı önemli bölgelerde 5G uygulamalarını durdurmak durumunda kalmıştı. Bunun nedeni, Huawei'nin Çin hükümetinden gelebilecek talimatlara maruz kalma olasılığıydı.
Önceki dedikodular, katlanabilen Huawei'nin 2019'da gelebileceğini söylüyordu ancak Yu, belirli bir tarih vermekten kaçındı.
Zeynel A. Öztürk
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