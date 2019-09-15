Huawei'nin Kurucusundan "5G Bilgisi" Teklifi

Huawei, ekipmanlarında arka kapı olmadığını ispat etmek için "5G deneyimini" firmalara satmak istiyor!

Huawei'nin Kurucusundan "5G Bilgisi" Teklifi

Huawei'nin kurucusu ve patronu Ren Zhengfei, Batılı bir firmaya 5G teknolojisi satmayı teklif ettiğini söyledi.

Casusluk veya izleme gibi işlere karışmadığını ispat etmek isteyen firmanın son girişimi, para karşılığında 5G teknolojisi satma girişimi oldu. Böyle bir anlaşma, iddiaya göre firmanın geniş kapsamlı 5G patentlerine, merkezi üretim mühendisliği bilgilerine ve teknik şablonlarına erişim hakkı tanıyacak.

Huawei, ABD'nin uluslararası casusluk iddialarını neredeyse her fırsatta yalanlamıştı. ABD yönetiminin endişeleri nedeniyle firmanın iletişim ekipmanları, ABD'nin altyapısında kullanılmıyor. Bu endişeler, büyük oranda Huawei'nin Çin hükümetiyle olan (veya olduğu düşünülen) bağlantılarından kaynaklanıyor.

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Huawei'nin Kurucusundan "5G Bilgisi" Teklifi

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