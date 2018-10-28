IBM Parfüm Üretebilen Bir Yapay Zeka Tasarladı
Daha önce hiç kimsenin kokmadığı gibi kokabilirsiniz... Hem de bu kokunun altındaki imza bir yapay zekaya ait olacak.
IBM Research, yeni parfümler tasarlayabilen bir yapay zeka sistemini oluşturmak için Symrise'daki koku uzmanları ile işbirliği yaptı.
Bir koku geliştirmek, bilim ve sanatın bir karışımıdır ve normalde beş yıllık bir uzmanlık gerektirir. Ancak ismini bir Yunan tanrıçasından alan yapay zeka, Philyra, kullanıma hazır olmaları için uzmanların küçük düzenlemelerine ihtiyaç duyan yeni formülleri kısa sürede oluşturabiliyor. Philyra, daha önce denenmemiş kalıpları ve yeni kombinasyonları analiz etmek için makine öğrenmesini kullanıyor.
Philyra, formüle eklenecek yeni bir içeriğin miktarını önerebiliyor ve aynı etkiyi yaratabilecek alternatif hammaddeler sunabiliyor hatta insanların yaş ve milliyetini de içeren demografiklere dayanarak kokuya nasıl tepki vereceğini bile tahmin edebiliyor!
Çalışma yalnızca parfüm için kısıtlı da değil. IBM ve Symrise, başlangıcı parfüm ile yaptı ancak Philyra ayrıca, kumaş kokusu, duş jeli ve mobilya cilası gibi ürünler için de yeni kokular geliştirebiliyor.
Amaç insanları üretim aşamasından silmek değil, onların becerilerini ve bilgilerini artırabilecek bir araç sağlamak.
Symrise konu hakkında: "Şimdi parfümörlerin yanlarında, yeni kombinasyonları analiz ederek onları daha üretken hale getiren ve tasarım sürecini hiç denenmemiş formüller önererek hızlandırmak için binlerce formül ve tarihsel veriyi analiz edebilecek bir yapay zeka çırak olacak." şeklinde bir açıklama yaptı.
Yavuz Alp Şimşek
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