iFixit, Apple Tamir Yasağını Deldi!
Apple üçüncü parti tamirleri etkisiz hale getirmiş olabilir. Ama unutmayın; her zaman bir açık kapı vardır. İşte kanıtı!
Geçtiğimiz günlerde MacRumors ve Motherboard, Apple servis belgelerinde Apple'ın T2 çipine ait bilgisayarlarında yapılacak tamirlerin özel bir tamir yazılımı gerektirdiği bilgisine ulaşmışlardı. Bu, 2018 Macbook Pro'nuzu veya iMac Pro'nuzu üçüncü taraf konumunda bulunan bir servis sağlayıcıya götürerek tamir ettirme ihtimalinizi ortadan kaldırıyor.
Apple ise bu yetkili servis belgesi sızıntısı hakkında henüz bir yorum yapmadı ancak teknolojik cihazların tamir edilebilirliğini ölçmesi ile tanınan iFixit, belgelerde olmadığı açıklanan tamir yolunu denedi. Bu deneme, bir sürprizle sonuçlandı: Apple'ın belgelerinde açıklananın aksine Apple Service Toolkit 2 olmadan tamir mümkün.
iFixit'e göre yetkisiz müdahale sonucunda cihazı çalışmaz hâle getiren "gizli tamir işaretçisi" henüz Apple tarafından etkinleştirilmiş değil. iFixit, merak edilen bir başka konuda daha açıklama yaptı: İnsanlar değiştirilen iPhone ekranlarından sonra ortam ışığı sensörlerinin doğru çalışmadığını öne sürüyorlar ancak iFixit'e göre bu daha çok Face ID ve Touch ID teknolojisine sahip parçaların özel yazılımlarla korunması ile ilgili.
Yeni bir yazılım güncellemesi ile bu Apple'ın bu zorunluluğu ortadan kaldırma ihtimali var fakat ortaya henüz çıkan bu belgeler ve Apple'ın henüz bir açıklama yapmamış olması, bundan sonra işlerin bu şekilde ilerleyeceği konusundaki şüphelerimizi arttırıyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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