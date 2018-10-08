iFixit, Apple Tamir Yasağını Deldi!

Apple üçüncü parti tamirleri etkisiz hale getirmiş olabilir. Ama unutmayın; her zaman bir açık kapı vardır. İşte kanıtı!

iFixit Apple Tamiri Konusunda Açıklama Yaptı!

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