İkinci El PC'nin 5 Riski, Yapılması Gerekenler
İkinci el PC satın alarak tasarruf ederken başınız ağrımasın istiyorsanız, bu yazımızı okuyun!
İkinci el PC satın alarak paradan ciddi tasarruf edebilirsiniz. Ancak ikinci el bilgisayarların birtakım riskleri de var. Eğer aşağıdaki maddelere dikkat etmezseniz, tasarruftan çok zarar edebilirsiniz.
1. Keylogger'lar Yazdıklarınızı Kaydediyor Olabilir
PC'nin önceki sahibi yaptıklarınızı öğrenmek istiyorsa, klavye ile yazdıklarınızı görmek için bir keylogger yüklemiş olabilir. Böylece tüm parolalarınız dahil yazdığınız her şey, cihazın önceki sahibine gönderilecektir. Bu tür bir saldırıyı anlamanız çok zordur.
2. Casus Yazılımlar, Yaptıklarınızı İzliyor Olabilir
PC'nin sahibi bir adım ileri giderek sizi izleyen bir yazılım da yüklemiş olabilir. Bu tür zararlılar, düzenli olarak ekran görüntüsü alıp, hassas bilgilerinizi çalmaya çalışabilir. Web kamerasını izlemek için de yazılımlar mevcut, bu şekilde kötü niyetli biri, tüm gün sizi izleyebilir.
Bu tür bir izleme teknik olarak ilkinden biraz daha detaylı olduğundan, ikinci el PC'de rastlama olasılığınız daha düşük. Satıcı eğer PC'yi sattığı yerin karlı bir yer olduğunu biliyorsa veya kendi işiniz varsa, daha dikkatli olmakta fayda var.
3. Kripto Para Madencileri, PC Sahibine Para Kazandırabilir
Kripto paralar, işlem gücüyle üretildiğinden PC'nize gizlenmiş bu tür bir yazılım, gizlice kaynaklarınızı kullanarak PC'nin eski sahibine para kazandırabilir. Böyle bir durumda PC'nin yavaşlamasından başka hiçbir şey hissetmeyebilirsiniz.
4. Yasa Dışı Dosyalar Silinmemiş Olabilir
Cihazın önceki sahibi, torrent'ten indirilmiş filmler gibi yasa dışı olarak sakladığı dosyaları sabit diskte bırakmış olabilir. Dosyaları silmiş bile olsa, bunun tam anlamıyla silmek olmadığını birçok kullanıcı biliyor. PC'nizi sizden önce kurcalayacak biri, bu silindiği sanılan dosyaları geri getirebilir.
5. Zararlılarla Kaplanmış Olabilir
PC'nin önceki sahibi masum da olsa, cihaza yanlışlıkla virüs bulaştırmış olabilir. PC doğru biçimde silinmediyse, virüsler diskte dolaşmaya devam edecektir. Hatta sabit disk temizlenmiş bile olsa, BIOS'a yerleşmiş bir zararlı onu tekrar etkin hale getirebilir.
Peki, İkinci El PC'yi Nasıl Temizlemeli?
Tüm bunlar size birer felaket senaryosu gibi gelmiş olabilir, ancak çözüm kolay. Öncelikle sabit diski veya diskleri Windows'un format komutuyla veya Dban gibi bir araçla baştan aşağı temizleyin.
Format komutunu /P:5 parametresiyle kullanarak diskteki her sektörün üzerine 5 kez yazılmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin:
format X: /P:5
komutu, X sürücüsünün üzerine 5 kez yazacaktır. Böylece önceki verileri geri getirmenin pek kolay olmayacağından emin olabilirsiniz. Bu yolu izlemek için format komutunu bir Windows yükleme USB'sinden çalıştırmanız gerekiyor; doğal olarak Windows'un o an çalıştığı diski silmeniz mümkün olmayacaktır. Ön yükleme sırasında komut satırına ulaşmak için bilgisayarı bir Windows 10 USB çubuğundan başlattıktan sonra Bilgisayarı Onar > Sorun gider > Komut istemi yolunu izleyin.
NOT: Yukarıdaki işlem, işletim sistemi dahil, diskteki her şeyi kalıcı olarak silecektir. Doğru sürücü harfini yazdığınıza dikkat edin. Yedeklemeniz gereken bir şey varsa, öncesinde yedek almayı unutmayın!
İkinci el PC'nin BIOS'una güvenmiyorsanız, anakartın modelini internette aratarak destek sayfasından en son BIOS güncellemesini indirebilirsiniz. BIOS güncellemesini yaparken talimatlara uymaya, doğru modelin BIOS güncellemesini indirmeye çok dikkat edin. Aksi halde sisteminiz açılmayabilir ve anakartı eski haline getirmek kendi başınıza mümkün olmayabilir.
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