Ev yapımı maskeler hapşırdığınızda bile koruyabilir! İşte o araştırma

Koronavirüs nedeni ile neredeyse tüm ülkelerde maske zorunlu. Peki ama hangi maske ne kadar koruyor? Yeni bir araştırma ev yapımı maskenin de mükemmel bir iş çıkarabileceğini ortaya koydu. İşte o araştırmanın detayları...