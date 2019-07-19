IMEI Kaydına Zam, Satışa Yasak Geldi!
İki kötü haber birden: Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kaydına yüzde 100'den fazla zam yapıldı; taksidi bitmeyen telefona satış yasağı geldi
Yurt dışından bir telefon mu getireceksiniz? Belki de operatörlerden taksitle satın aldığınız bir telefonu, nakit elde etmek için daha ucuza da olsa satmak istiyorsunuz. Hangi gruba girerseniz girin, hepiniz için kötü haberlerimiz var.
Öncelikle yurt dışından telefon getirenlerden başlayalım. Bu yılın erken dönemlerinde, 2 yılda bir olan bir pasaporta bir IMEI kayıt hakkı, 3 yılda bire çıkartılmıştı. Ayrıca bu telefonların kullanımı, sadece pasaport sahibine ait olan hatlarla sınırlandıırılmıştı. IMEI kayıt ücreti ise 618 TL olarak uygulanıyordu.
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte, IMEI kayıt ücreti 1.500 TL'ye çıkartıldı. Bu da, yüzde 100'ün üzerinde bir zam anlamına geliyor.
Kısacası artık, kullanmak amacıyla yurt dışından telefon getirmenin pek bir avantajı kalmadı. Hem kısıtlamalar, hem de 1.500 TL'lik kayıt ücreti düşünüldüğünde, bunu anlamak pek güç değil.
Taksidi bitmeden telefon satmak yok!
Diğer bir konu ise, operatörlerden taksitle alınan telefonların satılması. Meclis'te kabul edilen Torba Yasa'da yer alan bir madde, bunu yasaklıyor. Artık operatörlerden taksitle aldığınız bir telefonu satabilmek için, borcunun tamamen bitmiş olması gerekecek. Başka bir deyişle, taksitleri bitmemiş bir telefon, artık başka birine satılamayacak.
Tüm bu gelişmeler, ülkemizde yaşanan "orta seviye modellere kayma eğilimini" biraz daha hızlandırabilir. Zira üst seviye modellerin fiyatları artık pek çok kişi için ulaşılamaz seviyelere geldi. Yurt dışında getirilecek bir telefonun sağladığı fiyat avantajı da ortadan kalktığına göre, bu duruma şaşırmamak lazım.
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