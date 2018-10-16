İnceleme Ekiplerine "iPhone'a Bakmayın" Tavsiyesi
iPhone'un kilidini kırmak zorunda kalan kanun güçlerine ilginç bir tavsiye geldi: "iPhone'a sakın bakmayın!"
Kolluk kuvvetlerinin iPhone'un güvenlik işlevlerini aşmak için bazı dolambaçlı yollara başvurduğunu biliyoruz. Yeni bir rapor ise Face ID'nin bu işi zorlaştırdığını ortaya çıkardı.
Motherboard'un raporuna göre adli tıp şirketi Elcomsoft, kolluk kuvvetlerine Face ID ile kilitlenmiş telefonlara bakmalarını bile tavsiye etmiyor. Bunun nedeni Face ID işlevi etkinleştirilmiş durumdaysa, başarısız girişimler ardından telefonun kilitlenerek parolayı girmenizi isteyebilmesi.
Motherboard'un raporu, Elcomsoft'un iPhone X ile ilgili talimatlarını içeren bir slayda dayanıyor. Motherboard sunuyu Elcomsoft dışındaki bir kaynaktan aldığını söylese de, Elcomsoft'un raporu doğruladığını iddia ediyor.
Motherboard ve Forbes, yeni iPhone modelleri de dahil olmak üzere Apple cihazlarının parolalarını kırmakta kullanılan GrayKey aracından da bahsediyor. Tüm bu örnekler, Apple'ın şifreleme önlemlerine rağmen kanuni yaptırımın önlemleri aşmak için neredeyse her şeyi deneyebileceğini gösteriyor.
Zeynel A. Öztürk
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