Instagram, Direct'i Ayrı Uygulamaya Taşıyor!

Instagram, uygulaması içerisindeki mesajlaşma işlevini ayrı bir uygulamaya taşıyor!

Instagram, Direct'i Ayrı Uygulamaya Taşıyor!

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