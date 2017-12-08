Instagram, Direct'i Ayrı Uygulamaya Taşıyor!
Instagram, uygulaması içerisindeki mesajlaşma işlevini ayrı bir uygulamaya taşıyor!
Zuckerberg, Facebook'ta yaptığını Instagram'a da yaptı ve Instagram Direct adlı yeni bir uygulamayı kullanıma sunmaya başladı. Adından da tahmin edeceğiniz üzere uygulama, Instagram'ın mesajlaşma işlevini ayrı bir uygulamaya taşıyor.
The Verge'ün haberine göre test aşamasındaki uygulama, Türkiye, Şili, İsrail, İtalya, Portekiz ve Uruguay'da kullanıma açılmış durumda. Facebook Messenger gibi Instagram Direct de deneyiminizi ortadan ikiye bölüyor. Böylece gelen kutunuz Direct içerisinde yaşamaya başlıyor, fotoğraf akışınız ise Instagram uygulamasında kalıyor. İkisine birden bakmak istiyorsanız, uygulamalar arasında gidip gelmeniz gerekiyor. Bununla birlikte her iki uygulama da kamera özelliklerine sahip gibi görünüyor.
Uygulamanın amacı, Instagram'ın özel mesajlaşma işlevlerini daha çok kişinin kullanmasını sağlamak. Böyle bir hamlenin kullanıcılardan tepki çekip çekmeyeceğini ise sanırız yakında göreceğiz.
Google Play'den indirin: Direct from Instagram
Zeynel A. Öztürk
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