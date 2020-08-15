Instagram ile mesajlaşmada yeni dönem! Messenger, Instagram'la birleşecek

Ünlü sosyal medya platformu Facebook, Whatsapp ve Instagram'ın bazı özelliklerini bir araya getirmeye devam ediyor. Şimdi de Instagram'ın mesajlama bölümüne el attı. Messenger Instagram'la birleşecek ve sohbetler daha renkli hale gelecek...