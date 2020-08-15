Instagram ile mesajlaşmada yeni dönem! Messenger, Instagram'la birleşecek

Ünlü sosyal medya platformu Facebook, Whatsapp ve Instagram'ın bazı özelliklerini bir araya getirmeye devam ediyor. Şimdi de Instagram'ın mesajlama bölümüne el attı. Messenger Instagram'la birleşecek ve sohbetler daha renkli hale gelecek...

Instagram ile mesajlaşmada yeni dönem! Messenger Instagram'la birleşecek

Sosyal medyanın en büyük platformlarından olan Facebook grubu bünyesindeki WhatsApp ve Instagram'ın bazı özelliklerini tek bünyede topluyor. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın toplu görüntülü görüşmeleri için oda kur seçeneğini Messenger'a yönlendirmişti. Şimdi sıra Messenger ile Instagram'ın birleşmesine geldi.

INSTAGRAM SOHBETLERİ RENKLENİYOR

iOS ve Android tabanlı akıllı telefonlar için geliştirilen yeni güncelleme, Instagram kullanıcılarına bir bilgilendirme ekranı ile yardım edecek. Kullanıcılar bu ekranda "Instagram üzerinden mesaj göndermenin yeni bir yolu var." cümlesi ile karşılaşacak.

Güncellemeye bastığınızda, Instagram'ın sağ üst köşesindeki normal DM simgesi Facebook Messenger logosuna dönüşüyor. Instagram'daki sohbetler gerçekten de öncekinden daha renkli ve siz kaydırdıkça gönderenin mesajları mavi ve mor arasında değişiyor.

Instagram aracılığıyla Facebook profilinde ekli olan kişiler ile iletişim kurmayı sağlayan özellik henüz geliştiriliyor. Yeni güncelleme henüz sadece ABD'de denenebildi.

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