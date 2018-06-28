Instagram Lite, Sessizce Kullanıma Sunuldu!
Instagram uygulamasının hafif, daha az veri kullanan yeni sürümü, kullanıma açılmaya başlandı!
Instagram'ın Android uygulamasının hafifletilmiş bir sürümü, sessizce yayınlandı. Güçlü olmayan telefonlara ve veri bağlantılarına yönelik uygulama, şimdilik sadece fotoğraf paylaşmayı destekliyor.
Sadece 574KB boyutundaki Instagram Lite, 32MB'lık Instagram uygulamasından çok daha küçük. Şu an sadece Meksika'da indirmeye sunulan uygulama, fotoğraf paylaşmanıza izin veriyor ancak video paylaşma ve mesajlaşma işlevlerini sunmuyor. Uygulamanın varlığını Instagram'dan bir yetkili de doğruladı ve TechCrunch'a "Instagram for Android'in cihazda daha az yer kaplayan, daha az veri harcayan, daha hızlı başlayan bir sürümünü test ediyoruz," dedi.
Instagram, normal kullanıcıların 10 dakika, ünlülerin ise bir saatlik videolar kaydetmesine izin veren IGTV'yi daha birkaç gün önce ortaya çıkarmıştı. Bu işlev, sürpriz olmayan bir biçimde veri kotanızı hızla tüketmenize neden olabiliyor. Bu yüzden firmanın sadece kotası bol kullanıcılara odaklanmadığını görmek güzel.
Zeynel A. Öztürk
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