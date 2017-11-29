Instagram yeni özellikleri Remix'i Sundu!
Instagram, Remix adını verdiği yeni ve ilginç bir özelliğin tüm kullanıcıları için hazır olduğunu duyurdu...
Instagram, yayınladığı yeni bir özellikle, arkadaşlarınızın size direkt mesaj ile gönderdiği resimleri düzenlemenize imkan tanımaya başladı. Biri direkt olarak size bir fotoğraf gönderdikten sonra, bu mesajın altındaki kamera tuşuna basarak cevap verebiliyorsunuz. Ardından geri göndermek için bir fotoğraf çektiğinizde, size gönderilen orijinal fotoğraf da cevabınıza ekleniyor ve bu şekilde, orijinal fotoğrafı hareket ettirebiliyor, boyutunu değiştirebiliyor, üzerine çizim yapabiliyor veya yapışkanlar yada yazılar ekleyebiliyorsunuz.
Instagram'ın yakın zamanda sunduğu diğer özelliklerin arasında, Hikaye'nize eski fotoğraf ve videoları eklemek, hashtag'leri takip etmek ve telefonunuzun internet tarayıcısı aracılığı ile Hikaye yayınlamak bulunuyordu. Ayrıca platform, kısa bir süre önce kullanıcıların diğerlerini canlı yayına davet etmelerine veya davet istemelerine de imkan tanımaya başlamıştı. Son zamanlardaki bu yeni eklerin pek çoğu Hikayeler'e yönelik iken, bugün sunulan özellik direkt mesajlara yönelik.
Instagram'ın "remixing" olarak adlandırdığı düzenleme özelliği ile beraber, aynı zamanda sadece bir kere veya döngü halinde izlenebilen videolar ve fotoğraflar gönderme seçeneği de sunulmuş durumda...
Levent Öztürk
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