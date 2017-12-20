Instagram'da 2017'nin En İyi 9 Karesini Paylaşın
Instagram'da 2017'de en çok beğenilen fotoğraflarınızı bulup, bir arada nasıl paylaşabilirsiniz? Bu site ile çok kolay...
Sosyal ağların geride bıraktığımız yılı bize hatırlattığı döneme yine girdik. Arkadaşlarınızın paylaşımları arasında yılın en iyi dokuz karesini bir araya getiren gönderilere muhtemelen rastlamışsınızdır. Benzer bir paylaşım oluşturmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli.
- 2017BestNine web sayfasına gidin.
- Instagram kullanıcı adınızı girip Get'e tıklayın.
- Web sitesi, en popüler fotoğraflarınızdan dokuzunu bir araya getirecek ve yıl içinde kaç beğenme aldığınızı da gösterecek.
- Izgaranın altındaki Photo only version'a tıklayın.
- Resme sağ tıklayın ve Resmi farklı kaydet'e tıklayın.
Bu görüntüyü Instagram'da paylaşmak için dosyayı telefonunuza gönderin. Bunun için Dropbox veya Google Drive'ı kullanabilirsiniz. Alternatif olarak Chrome'un geliştirici araçlarını etkinleştirip (Ctrl + Shift + I'ya basarak), resmi direkt olarak Instagram'a yükleyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın