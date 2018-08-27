Instagram'da "Mavi Tik" Nasıl Alınır?
"Mavi tik" olarak bilinen mavi onay işaretini almak için ne yapmalısınız? İşte "tikli" Instagram için yapılması gerekenler.
Instagram'da halk içinde "mavi tik" olarak bilinen onay işaretini birçok hesapta görmüş olmalısınız. Bu simge, bazılarımıza göre hesabın "itibarlı" olduğunu gösteriyor. Simgenin asıl amacı ise sahibinin gerçekten yazan kişiye ait olduğunu göstermek.
Instagram'ın bir hesabı onaylamış olması, firmanın bu hesabın davranışlarını onayladığı veya onu takip etmenizi önerdiği anlamına gelmiyor. Mavi onay işareti, sadece sahibinin gerçek olduğunu, bir hayran hesabı veya sahte hesap olmadığını gösteriyor. Instagram, bu tür hesapları sürekli takip etmese de, kuralların çiğnenmesi halinde mavi onay işaretini kaldırabiliyor.
Instagram'dan Onay Alma
Bu işin kolay olmadığını söyleyelim. Twitter'ın aksine, Instagram'ın hesap doğrulamaya yönelik bir sayfası bulunmuyor. Instagram doğrulama sayfası, şunları söylüyor:
Doğrulanmış rozeti, kullanıcıların takip etmek istedikleri tanınmış kişileri, ünlüleri ve markaları daha kolay bulmalarına yardımcı olur.
Sayfa sadece bazı tanınmış kişilerin, ünlülerin ve markaların onay alabileceğini açıkça söylüyor. Onbinlerce takipçisi olan hesaplar bile tanınmış kişiler değillerse, onay alamayabiliyorlar. 135 takipçisi olan Kraft Dressing ise ilginç biçimde onay almayı başarmış görünüyor.
Hesabınızın onay için potansiyeli olduğunu düşünüyorsanız şunlara dikkat edin:
- Instagram dışında da çevrimdışı profil oluşturun. Bu sayfalarda Instagram profilinize bağlantı vermeye dikkat edin.
- Instagram ünlüsü olmayın. Kulağa garip gelebilir ancak Instagram, taklit edilecek kişileri onaylamak istiyor. Başka yerlerde tanınan bir markaysanız Instagram, hesabınızı onaylamaya uygun bulabilir. Kendinizi taklit edilebilecek bir konuma koymanız, onay alma ihtimalinizi artıracaktır.
- Hesabınız aktif olsun.
- Sahte takipçi satın almak gibi şüpheli davranışlarda bulunmayın.
- Onay işareti için başvuruda bulunamadığınız ve onu satın alamadığınız için en iyi yol, bir dijital ajansla çalışmaktan geçiyor. Bu şekilde süreci hızlandırabilirsiniz ancak tanınmış bir kişi değilseniz reddedilme ihtimaliniz var.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın