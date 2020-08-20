Instagram hesabı dondurma nasıl yapılır? İşte adım adım dondurma işlemleri

Hayatların bir parçası haline gelen sosyal medya hesaplarından tamamen kopmaya karar vermek sizin için oldukça zorlayıcı olabilir. Bunun yerine hesabı geçici olarak kapatmak başta olmak üzere çeşitli yöntemlere başvurabilirsiniz. Çeşitli nedenler ile sosyal medyadan bir süre uzaklaşmak isteyenlerin yardımına geçici olarak kapatma, diğer bir deyişle hesabı dondurma işlemi koşuyor.
Yaklaşık olarak 800 milyon kullanıcıya sahip, dev sosyal medya platformu olan Instagram, hesap dondurma işlemini siz kullanıcıları zorlamadan, sizin uygulayacağınız kolay bir yöntem ile hallediyor. En çok merak edilen sorulardan biri olan: "Instagram hesabı nasıl dondurulur?" sorusunun cevabına gelin birlikte bakalım:
Instagram Hesabı Nasıl Dondurulur?
Instagram hesabınızı geçici olarak kapatmaya karar vermeniz önem teşkil eder. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar Instagram'a geri dönebilmek için biraz beklemeniz gereklidir. Bu süre 24 ile 48 saat arasında değişebilir. Bunun yanında eğer dondurma işlemini çok sık yaparsanız, Instagram tekrar hesabınızı açabilmeniz için 1 haftaya kadar bu süreyi uzatabilir. Ayrıca dondurma işlemi haftada yalnızca 1 defa yapılabilir. Hesabınızı geçici olarak kapatmaya karar verdikten sonra aşağıdaki adımları izleyerek hesabınızı kolay bir şekilde dondurabilirsiniz.
Instagram Hesabı Adım Adım Dondurma İşlemleri
- Instagramı dondurabilmek için öncelikle Instagram hesabınıza web arayüzünden giriş yapmalısınız. Instagram, uygulaması üzerinden bu işlem yapılamadığından bilgisayar ortamında ya da tarayıcı üzerinden bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.
- Hesabınıza web arayüzünden giriş yaptıktan sonra sağ en altta bulunan profil simgesine tıklayın. Karşınıza sizin profiliniz, biyografiniz, fotoğraflarınız olan bir sayfa gelecektir. Yukarıda bulunan dişli çark simgesine tıklayarak ayarlar bölümünü açın.
- Ayarlar bölümü açıldıktan sonra içerisinde profili düzenle seçeneği de bulunan bölüm açılacaktır. Burada yapmanız gereken profili düzenle seçeneğine basmak olacaktır.
- Profili düzenle seçeneğine bastıktan sonra karşınıza telefon numarası ve cinsiyet seçebileceğiniz bir yer gelecek.
- Tekrar hesabınızı açmanıza yardımcı olmak adına telefon numarası ve mail gibi bilgileri doğru girmek oldukça önemlidir. Karşınıza çıkan sekmede yer alan telefon no bölümüne telefon numaranızı eksiksiz olarak yazın.
- Sayfanın en altında yer alan "hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğini şimdi seçebilirsiniz.
- Instagram, hesabınızı neden geçici olarak kapattığınızı size soracaktır. Burada hangi nedenden dolayı kapatmak istiyorsanız onu seçmelisiniz.
- Onayladıktan sonra hesabınız başarıyla dondurulmuş olacaktır.
Dondurulan Instagram Hesabı Nasıl Açılır?
Artık hesabınızı tekrar açmak istiyorsunuz... Bunun için yapmanız gereken tek bir şey var: Hesabınıza giriş yapmak. Dondurduğunuz Instagram hesabınıza giriş yaptığınız anda, hesap tekrar aktif hale gelecektir.
Ancak şunu unutmayın: Hesabınızı dondurduktan sonra, hemen tekrar açmanız pek mümkün değil. Bunun için en azından 1 gün beklemeniz gerekebilir. Ayrıca bir hesabın, haftada sadece 1 kere dondurulabileceğini de belirtmekte yarar var.
Instagram hesap silme veya Instagram kapatma yerine fotoğraflarınızı gizlemek istiyorsanız, bunun için Ayarlar'dan "Gizli Hesap" seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.
Dondurulup Açılan Instagram Hesabı Yeniden Dondurulabilir Mi?
Instagram hesabını geçici olarak kapatıp açmak mümkündür. Instagram dondurduktan sonra açıp tekrar dondurma işlemi yapmak mümkündür. Ancak, bu işlemin yapılabilmesi için 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Instagram tarafından kullanıcılarına hesaplarını dondurup açma işlemi için herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Ancak, hesabını dondurup yeniden aktifleştirdikten sonra eğer tekrardan hesabınızı dondurmak isterseniz 7 günlük sürenin geçmiş olması gerekmektedir. Instagram hesabınızı tamamen silmediğiniz sürece istediğiniz zaman hesabınızı kapatıp açabilirsiniz.
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