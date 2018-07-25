Instagram'da Nasıl Gizli Kalınır?
Meraklı arkadaşlarınızın Instagram'ı ne zaman kullandığınızı takip etmesini istemiyorsanız, ne yapmalısınız?
Instagram'ın geçen hafta sunmaya başladığı işlev, arkadaşlarınıza Instagram'ı şu an kullanıp kullanmadığınızı gösteriyor. Benzer bir özellik, direkt mesajlarda Ocak ayından beri sunuluyordu ancak bu işlev, işleri bir adım daha öteye taşıyor.
Neyse ki tüm dünyaya Instagram'da dolaştığınızı duyurmak zorunda değilsiniz. İşlevi kapatmak için Instagram uygulamasını açın ve Ayarlar simgesine tıklayın. Gizlilik ve Güvenlik bölümüne gidin ve burada Hareket durumu'na dokunun. Son olarak Hareket göster ayarını kapalı konuma getirin.
Bu ayar değişikliği sonrasında hem yeşil noktadan kurtulmuş olacak, hem de arkadaşlarınıza en son ne zaman çevrimiçi olduğunuzu söyleyen işaretten kurtulmuş olacaksınız. Bu ayarı değiştirdiğinizde, başkalarının da durumunu göremeyeceksiniz. Yani gözetlenmek istemiyorsanız, sizin de gözetlemeyi bırakmanız gerekiyor.
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