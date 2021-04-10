Intel, 3. Nesil Intel Xeon Scalable'ı Tanıttı!

Intel, buluttan ağa ve akıllı uca kadar endüstrinin en geniş iş yüklerini desteklemek amacıyla optimize edilmiş en gelişmiş, en yüksek performanslı veri merkezi platformunu hizmete sundu. Yeni 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemciler (kod adı "Ice Lake"), Intel'in veri merkezi platformunun temelini oluşturuyor ve müşterilerin AI gücünden yararlanarak, günümüzün en önemli iş fırsatlarının bazılarından yararlanmasını sağlıyor.
Yeni 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemciler, popüler veri merkezi iş yüklerinde ortalama %46 iyileşme oranı ile, önceki nesle kıyasla önemli bir performans artışı sağlıyor. Ayrıca işlemciler, yerleşik güvenlik içinde Intel SGX ve Intel Crypto Acceleration ile beraber yapay zeka süratını hızlandırması için Intel DL Boost dahil olmak üzere yeni ve gelişmiş platform yetenekleri ekliyor. Intel'in geniş Intel® Select Solutions ve Intel® Market Ready Solutions portföyüyle birleştirilen bu yeni yetenekler, müşterilerin bulut, AI, kurumsal, HPC, ağ, güvenlik ve uç uygulamalar genelinde dağıtımları hızlandırmasına olanak tanıyor.
Intel Data Platforms Group Genel Müdür Yardımcısı Navin Shenoy, ''3. Nesil Intel Xeon Scalable platformu, buluttan ağa ve ağdan uca iş yüklerinin çeşitliliğini işlemek için tasarlanmış, tarihimizdeki en esnek ve en yüksek performansa sahip platformdur.'' diyor ve ekliyor, "Intel, müşterilerimizin talep ettiği en geniş akıllı siikon ve çözümleri sunmak için mimari, tasarım ve üretim ile benzersiz bir şekilde konumlandırıldı.''
3. Nesil Intel Xeon Scalable İşlemciler
Intel 10 nanometre (nm) işlem teknolojisinden yararlanan en yeni 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemciler, işlemci başına 40 adede kadar çekirdek ve 5 yıllık bir sisteme kıyasla 2,65 kata kadar daha yüksek bir ortalama performans kazancı sağlıyor. Platform, soket başına 6 terabayta kadar sistem belleğini, soket başına 8 kanala kadar DDR4-3200 belleğini ve soket başına 64 şeride kadar PCIe Gen4'ü destekliyor.
Yeni 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemciler, hem şirket içi hem de dağıtılmış çoklu bulut ortamlarında çalışan modern iş yükleri için optimize edildi. İşlemciler, müşterilere yerleşik hızlandırma ve gelişmiş güvenlik yetenekleri dahil olmak üzere, onlarca yıllık inovasyondan yararlanmış esnek bir mimari sunuyor.
- Yerleşik AI hızlandırma: En yeni 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemciler, müşterilerin verilerinden daha değerli içgörüler elde etmelerini sağlayan AI performansı, üretkenliği ve basitliği sunuyor. Yerleşik AI hızlandırma, kapsamlı yazılım optimizasyonları ve anahtar teslimi çözümlere sahip tek veri merkezi CPU'su olan yeni işlemciler, uçtan ağa ve buluta kadar her uygulamaya yapay zekayı aşılamayı mümkün kılıyor. En yeni donanım ve yazılım optimizasyonları, önceki nesle kıyasla %74 daha hızlı AI performansı sunuyor, buna ek olarak AMD EPYC 7763'e kıyasla 20 popüler AI iş yükünün geniş bir karışımında 1,5 kata kadar daha yüksek performans ve Nvidia A100 GPU'ya karşı 20 popüler AI iş yükü geniş bir karışımda 1,3 kata kadar daha yüksek performans sağlıyor.
- Yerleşik güvenlik: Yüzlerce araştırmanın ve üretim dağıtımının yanı sıra, zaman içinde sürekli olarak güçlendirilme yeteneği ile Intel SGX, hassas kod ve verileri sistemdeki en küçük potansiyel saldırı yüzeyiyle koruyor. Artık, enklavlara sahip 2 soketli Xeon Scalable işlemcilerde ana akım iş yüklerinin taleplerini desteklemek ve 1 terabayta kadar kod ve veriyi izole edip işleyebilmek için mevcut. Intel® Total Memory Encryption ve Intel® Platform Firmware Resilience gibi yeni özelliklerle birleştiğinde, en yeni Xeon Scalable işlemciler günümüzün en acil veri koruma endişelerini gideriyor.
- Yerleşik kripto hızlandırma: Intel Crypto Acceleration, bir dizi önemli kriptografik algoritmada çığır açan bir performans sunuyor. Bir günde milyonlarca müşteri işlemi gerçekleştiren çevrimiçi perakendeciler gibi şifreleme açısından yoğun iş yüklerine sahip işletmeler, kullanıcı yanıt sürelerini veya genel sistem performansını etkilemeden, müşteri verilerini korumak için bu özelliği kullanabilir.
Buna ek olarak, 3. Nesil Intel Xeon Scalable platformundaki iş yüklerini hızlandırmak için yazılım geliştiricileri, tescilli modellerin teknik ve ekonomik yüklerinden özgürleştiren açık oneAPI ve çapraz bir mimari programlama kullanarak uygulamalarını optimize edebilirler. Intel® oneAPI Toolkits, gelişmiş derleyiciler, kitaplıklar ve analiz ve hata ayıklama araçları aracılığıyla işlemcilerin performansını, yapay zekayı ve şifreleme yeteneklerini gerçekleştirmeye yardımcı oluyor.
Intel Xeon Scalable işlemciler, Intel Select Solutions'ın %80'ine kadarının yıl sonuna kadar yenilenmesiyle; 500'den fazla dağıtıma hazır Intel® IoT Market Ready Solutions ve müşteri dağıtımlarını hızlandırmaya yardımcı olan Intel Select Solutions ile destekleniyor.
Endüstri Lideri Veri Merkezi Platformu
Intel'in veri merkezi platformları, verileri taşımak, depolamak ve işlemek için benzersiz yeteneklere sahip, piyasadaki en yaygın platformlardır. En yeni 3. Nesil Intel Xeon Scalable platformu, Intel Optane kalıcı bellek 200 serisi, Intel Optane Solid State Drive (SSD) P5800X ve Intel® SSD D5-P5316 NAND SSD'lerin yanı sıra Intel Ethernet 800 Serisi Ağ Adaptörleri ve en son çıkan Intel® Agilex FPGA'lar içeriyor.
Bulut, Ağ ve Akıllı Uçta Esnek Performans Sağlama
Yeni 3. Nesil Xeon Scalable platformu, buluttan akıllı uca kadar çok çeşitli pazar segmentleri için optimize edildi.
- Bulut için: 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemciler, bulut iş yüklerinin zorlu gereksinimleri için tasarlanmış ve optimize edildi. Buna ek olarak çok çeşitli hizmet ortamlarını destekliyor. Dünyada 800'den fazla bulut hizmeti sağlayıcısı, Intel Xeon Scalable işlemciler, üzerinde çalışıyor ve en büyük bulut hizmeti sağlayıcılarının tümü, 2021'de 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilerle desteklenen bulut hizmetleri sunmayı planlıyor.
- Ağ için: Intel'in ağ için optimize edilmiş "N-SKU''ları, çeşitli ağ ortamlarını desteklemek için tasarlandı ve birden fazla iş yükü ve performans seviyesi için optimize edildi. En yeni 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemciler, önceki nesle göre geniş çapta konuşlandırılmış çeşitli ağ ve 5G iş yüklerinde ortalama %62 daha fazla performans sunuyor.[i] 400'den fazla Intel® Network Builders üyesinden oluşan geniş bir ekosistemle çalışan Intel, 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemci "N SKU''larına dayalı çözüm planları sunuyor, bu da vRAN, NFVI, sanal CDN ve daha fazlasını içeriyor.
- Akıllı uç için: 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemciler, akıllı uçta güçlü yapay zeka, karmaşık görüntü veya video analizi ve birleştirilmiş iş yükleri için gereken performans, güvenlik ve işlevsel kontrolleri sunuyor. Platform, görüntü sınıflandırması için önceki nesillere göre 1.56 kat daha fazla yapay zeka çıkarım performansı sunuyor.
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